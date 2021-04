El confinament comarcal torna a partir d’aquest divendres

Un cop acabades les vacances de Setmana Santa, tornen les restriccions. En concret està previst que a partir d’aquest mateix divendres s’apliqui de nou el confinament comarcal, tant per grups bombolla com per la resta de persones. Així ho ha decidit el Procicat, segons avancen l’ARA i TV3, després d’analitzar les dades de la pandèmia la conjunt de Catalunya, que no son gaire esperançadores.

La situació és preocupant per l’augment de la nova variant britànica i també perquè encara no es veuen els efectes de l’obertura de la Setmana Santa, un període en què hi ha hagut un menys diagnòstics de contagis que l’habitual, però que es creu que n’hi poden haver més dels detectats.