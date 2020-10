El centre de Tous de Creu Roja reparteix 2 milions de kg de menjar durant la pandèmia

El vicepresident en funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, va visitar dissabte a la tarda el Centre Humanitari de la Creu Roja de Sant Martí de Tous. Una visita que també va comptar amb la presència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, així com d’altres representants de la Generalitat.

A les instal·lacions de Creu Roja els va rebre l’alcalde de Sant Martí de Tous, David Alquézar i el primer tinent d’alcaldia, Pau Mir, acompanyats d’altres membres del govern municipal, i dels representants de la Creu Roja, entre ells el president de la Creu Roja Catalunya, Josep Quitet i el coordinador Enric Morist.

En la visita, Aragonès va poder conèixer de primera mà el Centre Humanitari de la Creu Roja a Tous, unes instal·lacions que serveixen com a seu logística humanitària tant nacional com internacional (amb l’emmagatzematge i distribució de productes i ajuts bàsics per a la població vulnerable, i la logística d’emergències), així com un espai per a la difusió dels valors i principis de l’organització, on poder desenvolupar accions de sensibilització i formació. L’equipament, en funcionament des del mes de juny, ha distribuït 2 milions de quilos d’aliments durant la pandèmia de la Covid-19 a tot Catalunya.

La visita va culminar amb una reunió de treball entre les autoritats i representants presents, on es van explicar tots els detalls d’aquesta nova instal·lació.