El 8 de Ton Baliu ja llueix al capdamunt del pavelló de Les Comes

La samarreta de Ton Baliu amb el 8 ja llueix al capdamunt del pavelló de Les Comes. Ho fa des de dissabte, quan es va celebrar el partit d’homenatge del gran capità de l’Igualada HC, que es va retirar la passada temporada després d’haver militat durant 14 anys al primer equip del club.

Acompanyat de la seva família, un gran amic, excompany i exentrenador, David Càceres, i també del president del club, Manel Buron, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la regidora d’Esports, Patrícia Illa, Ton Baliu va veure, amb llàgrimes als ulls i sense poder contenir l’emoció, com lluïa la seva samarreta al costat de les del mateix Càceres, Santi Carda i Albert Folguera.

Abans de la retirada de la samarreta, Baliu va gaudir disputant el seu últim partit a Les Comes. Ho va fer acompanyat d’excompanys i amics com el mateix Càceres , Elagi Deitg o Sergi Pla. En acabar el partit d’homenatge, va ser el moment dels parlaments, molt emotius com no, i la descoberta de la samarreta amb el 8 retirat.

La jornada va acabar amb un amistós entre la selecció espanyola i l’Igualada HC, que servia no només com a homenatge a Ton Baliu, sinó també de preparació del combinat espanyol pel mundial de principis de novembre. Un partit en què, per últim cop, l’etern capità va lluir els colors de l’Igualada HC, disputant uns minuts, i cedint el braçal de capità a Roger Bars. El partit va acabar 1-6 favorable a la selecció espanyola, però això no va delluir una jornada que, de ben segur, Ton Bali no oblidarà mai.