El 71è Saló Internacional de Fotografia Digital d’Igualada, o quan la fotografia és cultura i art

Novament, aquest passat desembre s’ha celebrat la puntual edició del “Trofeu Pell”, l’Ibèric, d’Igualada, en la seva 71na convocatòria; un dels premis fotogràfics punters i d’àmbit internacional promogut des de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i en el qual hi participa la nostra ciutat. I, una vegada més, per a aquesta efemèride, el Saló internacional de Fotografia Digital (International Digital Photography Salon) ha tornat a comptar amb una nombrosa concurrència de fotografies.

D’acord amb l’Acta del Jurat, l’acte de deliberació de totes les fotografies presentades va tenir lloc el 19 de desembre del 2021, a les dependències de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, amb la presència dels membres del Jurat: María Gràcia de la Hoz, Maria Gregori i Josep Balcells, i en la condició de Chairman del Saló, Ramon Mascaró, president de la mateixa Agrupació Fotogràfica. Després del veredicte de les obres presentades, va ser inaugurada la corresponent Exposició de les fotografies seleccionades i premiades, a l’espai d’art, Portal del Llevador; i encara roman oberta.

Val a dir que, per a aquesta avinentesa es va voler posar molt en relleu, ateses les circumstàncies que estem vivint, la importància de la notable participació, endemés de la inestimable qualitat de les obres presentades. En aquesta línia, un cop examinades les 1455 fotografies de 128 autors/es, procedents de nombrosos estats d’arreu del món; els membres del Jurat van emetre unànimement el següent veredicte:

ANA ROBLES (ARGENTINA), com a millor autora del Saló, a la qual seguirien –entre d’altres- i per ordre: BOSCO MERCADAL (ESTAT ESPANYOL), en la categoria Lliure Monocrom; FERNANDO HERRERO (ESTAT ESPANYOL), en la categoria Lliure Color; NOELENE KUZMAN (AUSTRÀLIA), en la categoria Fotografia de Viatge; i, com a Premis Especials, Premi AFI, a la millor fotografia del Saló, per a DAVID SOMALI-CHOW (INDONÈSIA); Premi Ramon Godó, al millor paisatge, per a TONI FERNANDEZ (ESTAT ESPANYOL); i Premi Josep Pomés, al millor contrallum, per a MONTSERRAT PALLÀS (ESTAT ESPANYOL).

Definitivament, des de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i de part de tots els ens i entitats que intervenen en aquesta cita anual, no podem més que sumar-nos en un inestimable reconeixement a les persones premiades i a les seves respectives obres; unes realitzacions d’una significada talla que no poden passar per alt en aquests dies i que palesen que la fotografia és cultura i art.