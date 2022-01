La telemedicina a la Catalunya Central ha reduït les esperes i derivacions

La teledermatologia es va posar en marxa per primera vegada a la Catalunya Central a la comarca de l’Anoia l’any 2007. Des d’aleshores, aquesta tecnologia de diagnòstic i tractament a distància s’ha estès pel territori i, també, s’ha ampliat a tres especialitats més: teleparpelles, teleaudiometries i teleúlceres.

La directora del SAP Bages-Berguedà-Moianès, Elisabet Descals, i el cap de la Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS a la Catalunya Central, Josep Vidal, han fet un article conjunt per avaluar el funcionament d’aquests programes que ha estat publicat a la revista Atención Primaria Práctica amb el títol “Abordaje de la telemedicina entre proveedores: ejemplos de uso”.

Les principals conclusions del treball, que recull dades d’entre 2011 i 2019, és que en aquest període s’han fet 52.198 visites de telemedicina, xifra que representa que s’han pogut resoldre un 79% de les consultes des de l’atenció primària sense que els pacients s’haguessin de desplaçar ni que se’ls hagués de derivar a un especialista hospitalari. Aquests resultats posen de manifest la rapidesa en la resposta de la telemedicina, l’estalvi econòmic que representa per als pacients i per al sistema de salut, i el seu impacte positiu en el medi ambient. Per exemple, la telemedicina va estalviar, durant un període de 18 mesos, 192.000 quilòmetres de desplaçaments per carretera al Bages, al Berguedà i al Moianès.

Segons Vidal, “la telemedicina és molt útil per donar una resposta ràpida en una zona rural com la nostra i ha demostrat que pot ajudar a millorar l’atenció als pacients. Per això, és molt important que sigui ben acceptada pels professionals i pels pacients”. Descals afegeix que “sempre s’ha tingut molt clar que la telemedicina és una forma més de visitar, però que no substitueix les visites presencials sinó que les complementa, tot millorant l’accessibilitat i la longitudinalitat tan característica de l’atenció primària”.

L’objectiu de la telemedicina és poder oferir una atenció especialitzada mitjançant una plataforma de comunicació electrònica segura, que permet intercanviar informació clínica entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària sense la necessitat de fer una visita presencial.

La Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS a la Catalunya Central està adherida a la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), un centre de referència en la recerca i la promoció de la salut.