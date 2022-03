Dos anys de covid: 686 morts, 34.000 casos confirmats i més de 220.000 dosis de vacuna administrades

El 25 de febrer de 2020 es va detectar el primer cas de covid a Catalunya, el 9 de març de 2020 es publicava el primer cas confirmat a l’Anoia i el 12 de març es decretava el tancament de la Conca d’Òdena en el primer focus de la pandèmia a l’estat espanyol. El virus va entrar amb virulència a la comarca i en dos anys, fins l’actualitat, ha capgirat tots els àmbits de la societat, incloent també el sistema sanitari. En aquest període, a l’Anoia s’han confirmat 34.105 contagis de coronavirus i s’han lamentat 686 defuncions.

D’altra banda, la campanya de vacunació iniciada a finals de 2020 ha avançat a bon ritme, ja s’han administrat més de 220.000 de dosis i s’ha assolit una immunització del 77% de la població en pauta completa.

En el transcurs de tota la pandèmia, el nombre de casos ha estat fluctuant, registrant diferents pics per cadascuna de les sis onades. Però així com durant les onades del primer any de la pandèmia hi va haver els índex de mortaldat més alts, la vacuna va frenar aquesta tendència. Segons explica la delegada de Salut al territori, Imma Cervós, “la pandèmia ha viscut una abans i un després de la vacuna. I en aquests darrers mesos, tot i que hi ha hagut el moment més àlgids de contagis d’aquests dos anys, la gravetat dels casos no ha estat tan important per la immunització de la ciutadania”. De fet, el màxim nombre de contagis confirmats es va produir el 17 de gener de 2022, -durant la sisena onada- dia en què es van notificar 792 positius a l’Anoia.

Les proves diagnòstiques han sigut l’element clau en la detecció de la malaltia. La confirmació dels casos ha permès al Servei de Vigilància Epidemiològica pogués fer el seguiment de la persona positiva, prosseguir al seu correcte aïllament i dels contactes estrets i tallar les cadenes de transmissió.

La capacitat de realitzar proves diagnòstiques ha anat en augment al llarg de la pandèmia. Actualment, la comarca té una major capacitat de processament de proves que durant la primera onada, a més d’estar àmpliament normalitzades i a l’abast de tothom mitjançant la venda de TAR en farmàcies. Precisament en els darrers dos anys s’han realitzat a l’Anoia més de 270.115 proves – PCR (169.009) i TAR (101.106)- amb una positivitat mitjana del 10,2%. La mitjana d’edat de les persones positives a l’Anoia ha variat en el transcurs de la pandèmia i actualment se situa en 37 anys i amb total igualtat de positius entre homes i dones.

220.000 vacunes administrades

Una de les actuacions mes destacades en aquests dos anys ha sigut el desplegament de la campanya de vacunació, iniciada el 27 de desembre de 2020 amb l’administració de les primeres dosis de Pfizer als residents i treballadors de les residències de gent gran i al personal sanitari. Al llarg de l’any, la vacunació s’ha estès progressivament entre la ciutadania. El desplegament ha suposat un gran repte organitzatiu i logístic, especialment per les característiques de conservació i manipulació de les vacunes. Ha estat liderat pels professionals d’infermeria amb la coordinació de l’Agència de Salut Pública i ha comptat també amb la participació d’equips d’infermeres voluntàries que ja van començar a tenir un paper clau en la vacunació a les residències. En total s’han administrat més de 220.000 dosis a l’Anoia RSCC i s’ha assolit una cobertura en pauta completa del 77%.

Hospitals i atenció primària

Pel que fa a la incidència hospitalària, en el transcurs d’aquests dos anys, fins a principis de març de 2022, l’Hospital d’Igualada ha registrat 16.651 ingressos per coronavirus. En el conjunt de la pandèmia, el dia amb més defuncions per covid a la comarca va ser el 24 de març, en la primera onada, quan es van confirmar 21 morts.

A l’atenció primària, els seus professionals s’han convertit també en una peça fonamental en la lluita contra la pandèmia. Una mostra de la tasca realitzada és que des del mes de març del 2020 fins a l’actualitat els CAP d’Atenció Primària de la comarca han registrat 180.966 visites relacionades amb la covid.

Del confinament a la vacunació

Poc més de nou mesos van passar entre el confinament perimetral de la Conca d’Òdena i l’inici de la vacunació. Segurament son els dos moments clau d’aquesta pandèmia, les imatges més gràfiques de com de complicada era la situació al març del 2020 i el començar a veure la llum al final del túnel.

Tot i això, la vacunació no ha solucionat encara tots els problemes i si bé és cert que poc a poc ens anem apropant a allò que entenem per una vida normal, la vida prepandèmia, les mascaretes encara ens recorden que la situació no està del tot superada.

La vacunació a l’Escorxador es concentra a dimarts i dimecres

Els punts de vacunació poblacionals s’han reordenat aquesta setmana per ajustar-se a la demanda existent. Aquesta punts es mantenen per poder donar cobertura a la població no vacunada o bé a la població adulta i infantil que necessita acabar la pauta de vacunació o administrar-se una dosi de reforç.

Tres de cada quatre anoiencs ja ha rebut la dosi de reforç i ha completat la pauta de vacunació. Per això l’interès en la vacuna ha baixat molt en les darreres setmanes tot i que continua sent molt important tenir la pauta completa per garantir una cobertura contra la infecció.

Des de dilluns, els horaris dels punts de vacunació poblacionals se centralitzaran en un o dos dies setmanals. A l’Escorxador d’Igualada son els dimarts pels adults i els dimecres pels infants. Igualment, la vacunació oportunista també es manté en els centres d’atenció primària.