Diverses activitats a Igualada en el marc del Dia Internacional dels Museus

En el marc del Dia Internacional dels Museus, el Museu de la Pell d’Igualada proposa diferents activitats per donar a conèixer les seves instal·lacions del fins el 21 de maig. Durant aquesta setmana hi haurà portes obertes al Museu de la Pell i a l’Antiga Adoberia de Cal Granotes en l’horari habitual (de dilluns a divendres de 10 a 14; dijous i divendres de 16 a 18.30 h i els caps de setmana d’11 a 14 h).

Nit dels Museus, dissabte

Demà dissabte 20 de maig, Igualada celebrarà la Nit de Museus una setmana després que es celebrés a tota Catalunya, a causa de la celebració del Rec Stores.

L’any passat el Museu ja va organitzar, conjuntament amb l’entitat de joves Cal Cuta, la primera edició de la Nit de Museus – Som Pell. L’èxit de l’activitat i la voluntat del Museu de treballar amb els joves del barri del Rec ha portat a l’organització d’una segona edició.

Les activitats que es desenvoluparan durant la jornada generaran espais de debat i reflexió al voltant de la indústria tèxtil i adobera tan arrelades a la ciutat d’Igualada i al desenvolupament econòmic, social i cultural d’aquesta.

A les 12h, al pati del Museu, es portaran a terme tallers d’artesania en pell sota el nom Creactiva’t al Museu. Els visitants es podran confeccionar una peça dissenyada per artesanes i dissenyadors de la ciutat com Mar Ribaudí, Xavier Mula, el taller Dubochka d’Olya Dubovik i Desedamas. Aquesta activitat es pot realitzar gràcies a la generositat del Leather Clúster Barcelona que ha cedit les pells. Els tallers estan pensats per a famílies i joves i són gratuïts amb aforament limitat i sense inscripció prèvia.

Les activitats de tarda comencen a les 18 h, al pati del Museu, amb la conferència Fàbriques, casinos i ateneus: Igualada entre finals del segle XIX i primeres dècades del XX a càrrec de Soledad Bengoechea, Doctora en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i Marta Vives, directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i cofundadora de la Revista d’Igualada. La xerrada aportarà una mirada al passat per descobrir els moviments socials que van determinar Igualada contemporània.

A les 19h un taller de serigrafia, a càrrec de la plataforma subversiva de disseny, estampació i distribució Plaggi, portarà a conèixer la realitat d’un projecte local que s’ha fet un lloc en la indústria de la moda de carrer. Es podrà visualitzar el procés d’estampació i els participants es podran emportar una totebag en acabar el taller.

A les 19.30 h, a la Sala d’exposicions temporals, es portarà a terme la inauguració de l’exposició El traç ocult de Xavier Mula, Premi Ciutat Igualada de Disseny Gaspar Camps.

A les 20.30 h diversos cors, del nostre territori, oferiran un repertori de cançons protesta al pati del Museu.

El Museu obre les seves portes a les 20 h i es podran gaudir de les diferents sales d’exposició permanent i temporal ubicades a Cal Boyer fins a les 0 h.

A les 21 h, al pati del Museu, es podrà degustar “El sopar de la Iaia” un menú vinculat al patrimoni gastronòmic dels nostres avantpassats i un homenatge, a través de petits curtmetratges, amb les elaboracions de les receptes per part de dues àvies i un avi. Es tracta d’una bona manera de reivindicar la memòria familiar i comunitària, i no deixar morir els sabers tradicionals d’una generació.

Els tiquets per al sopar popular, que tenen un preu d’11 o 14 €, segons l’opció, es poden adquirir al Foment, al Bar La Cantonada, al Local del Barri de Xauxa. També es podran adquirir en el moment de l’acte.

A partir de les 23.30 h tancarà la nit l’espectacle àcid i atrevit d’Impro con limón i el ritme, a partir de la 1 h i fins a les 5 de la matinada, de diversos grups.

Paral·lelament, a l’amfiteatre del pati del Museu, a partir de la 1h, Xavi Mula continuarà la festa post inauguració de l’exposició El Traç Ocult amb el ritme de DJ Knob Rite & DJ Chawer i uns visuals de Marc Serret i el mateix Xavier Mula.

Diumenge 21, a les 12 h, acabaran els actes del Dia Internacional dels Museus amb una nova proposta del Creactiva’t al Museu en línia: un cinturó, en pell, de disseny km0”, dissenyat per Mar Ribaudí que té el seu taller d’artesania i disseny al barri del Rec.

Tota la informació sobre la celebració es pot trobar al web i les xarxes socials del Museu:

https://museupelligualada.cat/ 