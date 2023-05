Música i cultura per a tothom a la festa major de Rubió

Del 19 al 21 de maig, Rubió celebra la seva festa major amb un programa per a totes les edats. En honor de la festivitat de l’Ascensió, Rubió acull tres dies de celebració amb molta música i cultura.

Divendres tindrà lloc la nit més jove, amb el concert a la fresca del grup STAR3, a les 21h. Grans èxits actuals del món del pop, rock, funky i disco en directe per celebrar el primer dia de festa major, amb servei de bar per a tothom.

Dissabte al matí serà el moment de la tarda infantil, amb inflables i passejada amb ponis de l’hípica CEHIA, a partir de les 17h a la plaça de l’Ajuntament. Seguidament hi haurà la tradicional xocolatada popular.

A les 18h el Bibliobús Serra de Rubió ha programat l’actuació “Conte de cinema” amb Jeep Gasulla, i a les 19h se celebrarà el tradicional XI Concurs de trencar ametlles.

Cap al vespre, a les 21.15h, tindrà lloc el sopar de festa major. En acabar, bingo i espectacle de màgia a càrrec del Mag Isaac.

Diumenge serà la cita més tradicional. A partir de les 10h, a la plaça de l’Ajuntament, se celebrarà el Mercat tradicional d’artesans amb dinamització teatralitzada, coincidint també amb la 8a Trobada de xapes de cava.

A l’Església de Santa Maria de Rubió, a les 10.30h, hi haurà concert amb la Coral La Llàntia d’Igualada, i seguidament a les 11h, Santa Missa cantada per la mateixa coral.

L’Ajuntament ofereix la missa de la festa major a tots els difunts del poble. A la sortida, repartiment del pa beneït a tots els presents. Aquest any l’ofrena és gentilesa de la família de La Torreta i rep la coca la família de Cal Morera

A les 12h, la plaça de l’Ajuntament acollirà la ballada de danses tradicionals amb l’Agrupació Folklòrica Igualadina.

La tarda de diumenge estarà marcada pel swing. A les 18h, el centre recreatiu del Castell de Rubió, acollirà una ballada swing amb el grup Swing Anoia, i seguidament a les podrem gaudir del concert del grup de jazz Three Cool Cats.