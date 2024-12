Diumenge, gran gala de valsos i obertures amb l’Orquestra Terres de Marca a l’Ateneu

Diumenge a les 18h, al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada, es podrà gaudir del ja tradicional concert de valsos i obertures.

L’orquestra Terres de Marca presenta el tradicional concert d’abast universal que obre les portes al nou any. L’Orquestra Terres de Marca, sota la direcció de Josep Miquel Mindán, presenta, com ja és tradicional, un concert on hi tindrà un gran pes el repertori vienès de la família Strauss, un programa sol estar constituït per valsos, obertures, mazurques, polques, marxes, danses, etc. en definitiva, peces lleugeres de la segona meitat del segle XIX i populars a tot Europa. Es podran escoltar peces com El Baró Gitano, Chansonette, Roses del sud o el Vals de l’empedrador. El concert clou amb el popular vals El Bell Danubi Blau i la coneguda Marxa Radetzky.

Terres de Marca és un segell musical vinculat a Contrapunt. Plataforma per a la promoció d’activitats musicals, que va néixer de la mà de Concepció Ramió i Josep Miquel Mindán l’any 2010. Compta amb joves intèrprets d’alt nivell i notable experiència musical i diversos directors i col·laboradors. A més de l’orquestra ha anat consolidant diferents formacions vocals i instrumentals, amb la voluntat de fer arribar a tots els racons del nostre país propostes singulars de música clàssica universal i catalana.