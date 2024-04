Diumenge, dansa urbana a Carme amb els cubans de “The Concept”

Després d’Orpí, aquest diumenge és el torn del municipi de Carme en la programació de primavera del cicle cultural Flueix. Així, el poble acollirà a la companyia cubana “The Concept” que oferiran un taller de dansa urbana per a tothom. Joves, grans i petits podran participar-hi. Després, la companyia representarà el seu espectacle “Historia de un salto”. El taller serà a les 11h i a les 12:30h l’espectacle, tot al pati de l’Església de Carme. L’entrada és gratuïta.

“Historia de un salto” es basa en la història vital més recent de la companyia, quan els quatre artistes que conformen actualment The Concept decideixen començar des de zero a Barcelona per créixer professionalment. Aquest espectacle parla sobre com de difícil i emocionant és començar de zero, sobretot quan un s’aventura a un món que no coneix.

Cicle cultural Flueix

La Vall de Carme, formada pels municipis de Carme, Orpí i Santa Maria de Miralles, va posar en marxa el passat mes de març el cicle cultural Flueix; una programació pròpia d’espectacles per aquesta primavera i una altra programació per a la tardor. La voluntat de l’ens supramunicipal és la dinamització cultural alhora que es creen vincles entre els tres pobles i les seves comunitats.

Per tancar aquesta primera etapa del cicle, el tercer espectacle se celebrarà al Castell de Miralles, el 2 de juny de 2024, a les 11.30 h. Marcel Casellas i la Vella Clúndia oferiran un concert inoblidable dins dels actes de la Fira de l’Aplec del Castell, a Santa Maria de Miralles.

Amb aquesta iniciativa, els ajuntaments, amb la col·laboració de Teatre Nu, busquen no només enfortir els seus llaços, sinó també fomentar el desenvolupament socioeconòmic dels municipis a través de la cultura i l’art com a ponts de connexió.