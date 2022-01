Detinguts un home i una dona per temptativa d’homicidi a un conductor de bus

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el 25 de gener, un home i una dona per un delicte de temptativa d’homicidi, un delicte de danys, un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els fets es remunten al passat 22 de desembre cap a les quatre de la tarda quan un ciutadà va intentar agafar l’autobús de línia de Piera sense pagar el bitllet. Davant d’aquest fet el conductor el va fer baixar, moment en el qual el ciutadà el va amenaçar de mort. En el següent trajecte del mateix recorregut, l’home va pujar altra vegada a l’autobús i va coincidir amb el mateix conductor. Aquesta vegada, però, el ciutadà va accedir a pagar el bitllet tot i que va continuar insultant i amenaçant el conductor.

Arribant a la parada de la urbanització Can Canals, a Piera, l’home va baixar de l’autobús, va agafar un ganivet d’una dona que l’estava esperant i va tornar a pujar per la porta davantera, moment en què va agredir violentament al conductor. La víctima va resultar ferida en una mà quan intentava defensar-se. La ràpida reacció del conductor en reiniciar la marxa de l’autobús li va evitar patir més lesions. L’agressor va saltar del vehicle i va marxar corrents juntament amb la dona que l’esperava.

Arran d’aquests fets els Mossos van obrir una investigació on van aconseguir relacionar els arrestats amb els fets després de parlar amb diversos testimonis. Els agents van detenir els autors del fet el 25 de gener a Piera per un delicte d’homicidi dolós en grau de temptativa i un delicte de danys. El mateix dia 25, els mossos van realitzar una entrada i escorcoll amb autorització judicial al domicili dels encausats on hi van localitzar una arma blanca que coincidiria amb la utilitzada el dia dels fets.

Per altra banda, també hi van localitzar una plantació de marihuana amb un total de 235 plantes juntament amb una escomesa de fluid elèctric. Per aquest motiu, els autors també van ser detinguts per aquests fets.

Els detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada que va decretar l’ingrés a presó per l’home i llibertat amb càrrecs per a la dona.