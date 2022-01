S’obre la cita per tercera dosi a tots els majors de 18 anys

Les persones d’entre 18 i 29 anys ja poden demanar cita per a la tercera dosi si han passat cinc mesos de la segona. Salut va obrir la setmana passada el calendari de cites per a aquest grup d’edat, però havia de fer vuit mesos des d’haver completat la pauta. Això es va fer pensant en els joves que es van vacunar abans del que els tocava per edat, com ara cuidadors de gent gran. Aquest grup d’edat es va començar a immunitzar de forma massiva a l’estiu i, per tant, ara s’han començat a complir els cinc mesos de la seva pauta completa. Això sí, el document de Salut indica que cal esperar per la dosi de record si s’ha passat la covid-19 en els últims cinc mesos, tot i que en casos excepcionals es podrà rebre a partir de les quatre setmanes.

