Dakar molt complicat pels copilots anoiencs Haro i Monleón

Després dels problemes que van tenir a Àfrica i després també per Sud Amèrica, ASO els organitzadors del Dakar sembla que han trobat l’escenari adient a l’Orient Mitjà, concretament a l’Aràbia Saudita.

Si l’any passat els participants deien que era un recorregut massa ràpid, enguany tots son alabances pel recorregut que s’han trobat fins ara. I no cal dir que pels espectadors, cada tarda/vespre son esperats i rebuts amb molta expectació els programes que hi dedica el canal televisiu català, així com l’estatal espanyol i d’arreu del món.

Pel que fa als tres copilots anoiencs participants, Haro Monleón i Salisi, doncs un dia una de calç i un altre dia una de sorra. Depèn molt de si surten en les etapes en llocs capdavanters, aleshores la navegació és fonamental, així com si els respecten les mecàniques del seus vehicles.

De fet dels tres, Àlex Haro i Armand Monleón son els que el seu objectiu és aconseguir la millor classificació possible, en canvi Francesc Salisi no és pas lluitar per la classificació general doncs la seva missió és la d’ajudar a nivell mecànic, així com portar recanvis per tos els vehicles de FN Speed.

Les coses van començar molt bé per Gerard Farrés copilotat per l’anoienc Armand Monleón amb CAN-AM ja que al final de la segona etapa, estaven situats en el segon lloc de la categoria de buggis, però a partir de la tercera etapa van començar a sorgir problemes principalment mecànics.

Aquestes eren les paraules de Giniel de Villiers i Àlex Haro a l’inici de la prova: “Aràbia Saudita va demostrar ser un gran país amfitrió per al Dakar el 2020, i de seguida va quedar clar que guanyar aquí no seria fàcil. Ens hem esforçat molt per preparar el nostre cotxe per a la pròxima carrera, tenint en compte les lliçons que vam aprendre aquí l’última vegada. Estic convençut que tenim un gran vehicle, i farem el possible per aconseguir un bon resultat per TOYOTA Gazoo Racing “.

Pel que fa a Gerard Farrés i Armand Monleón al final de l’etapa del dimecres comentaven: “El buggi se’ns parava, ens entrava en manera fallo, i no podíem passar de 80 km/h. És el mateix problema que tenim des de fa dies, ha de ser algun tema elèctric, que provoca una fallada de motor, un drama. El problema s’ha estès durant els més de 300 quilòmetres cronometrats restants. Ha estat molt complicat de gestionar psicològicament i molt dur d’acceptar, no podem tenir més mala sort.

Estem molt desanimats perquè darrere hi ha l’esforç de molta gent, també el nostre. Tant de bo que per a demà pugui estar resolt, però de l’etapa d’avui poc es pot rescatar de positiu”.

A l’etapa d’ahir dijous, Giniel de Villiers i Àlex Haro foren els vencedors amb el Toyota i ara es troben en la dotzena posició de la classificació general.

Per la seva banda, Gerard Farrés i Armand Monleón, han continuat patint problemes mecànics i elèctrics, finalitzant en el 48è lloc amb el buggi. Esperem que ja des de l’etapa d’avui i en les que queden fins al final del raid la seva assistència puguin solventar els problemes i aconsegueixin acabar aquest dur Dakar entre els deus primers classificats.

Avui divendres es disputa la darrera etapa entre Al Qaisumah i Ha’il de 618 km dels que 448 son cronometrats. Demà dissabte hi haurà la jornada de descans i partir del diumenge començaran les darreres i definitives sis etapes amb l’arribada el proper divendres a Jeddah, la mateixa ciutat que fou punt de sortida.

Compartir