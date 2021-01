Personal de la Fundació Sant Josep va fer de patges per un dia

Un grup de treballadores de la Fundació Sanitària Sant Josep es van disfressar el passat dimarts 5 de gener de patgeses perquè els usuaris i usuàries del centre no es quedessin sense la tradicional visita que cada any reben de Ses Majestats, els Reis d’Orient.

La iniciativa va ser del mateix personal. Així, el grup de treballadores van decidir que les persones del Centre de Dia havien de gaudir d’aquest dia, sobretot en aquests temps que estan sent tan difícils per a ells, i es van organitzar per a buscar disfresses, vestir-se de patges i amenitzar la tarda als usuaris i usuàries.

L’acció no va suposar cap perill, doncs es tractava del personal amb qui habitualment estan en contacte i es van seguir totes les mesures de seguretat.

Tots els anys, la Fundació Sant Josep rep la visita d’una comitiva de patges i patgeses, és un dia molt esperat i gaudit per tothom. Aquest any, aquest grup de treballadores han fet que la tradició no es trenqués.