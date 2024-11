El Cor de Cambra de Granollers oferirà el seu concert “Venim de Clavé”, dissabte a l’Ateneu

Demà dissabte dia 16 a les 18:00h, al Teatre Municipal Ateneu, organitzat per l’Agrupació Coral La Llàntia, hi actuarà el Cor de Cambra de Granollers amb el seu concert “Venim de Clavé”, un homenatge a Josep Anselm Clavé, en commemoració del bicentenari del seu naixement, el qual va posar les bases del moviment coral modern a Catalunya amb l’objectiu de portar la música al poble i de promoure els valors de la solidaritat i la cultura popular.

El programa inclou obres de diversos autors, partint del mateix Clavé, continuant amb Nicolau, Morera, Millet i amb imprescindibles com Taltabull, Oltra i Saderra, en una selecció que permetrà poder apreciar la grandesa d’aquest patrimoni musical, un dels més potents d’Europa. L’acte comptarà amb intervencions narrades per Xavier Chavarria que ens guiaran al llarg del concert.

El Cor de Cambra de Granollers dirigit, per Josep Vila Jover va néixer el 1996 en el marc de la Societat Coral Amics de la Unió, entitat fundada el 1877 (just un any després del naixement de La Llàntia). En el decurs de la seva història, Amics de la Unió, tot mantenint el compromís amb la qualitat artística i la vocació cultural, ha evolucionat i crescut, consolidant-se com un referent en el panorama coral català. Un dels aspectes més destacats de l’entitat és la seva tasca educativa i social. A més de l’activitat coral, Amics de la Unió gestiona una escola de música que forma cantaires des de ben petits, fins als cors de joves i adults.

Pel que fa al Cor de Cambra dels Amics de la Unió, el seu repertori comprèn obres de diversos gèneres, èpoques i estils: polifonia religiosa i profana, barroc, classicisme, romanticisme, música contemporània i cançons tradicionals d’arreu del món. A partir del 2017 és cor resident al Teatre Auditori de Granollers, on ofereix de forma regular produccions amb la col·laboració de l’Orquestra de Cambra de Granollers. A més, ha actuat a alguns dels escenaris més importants del país, com el Palau de la Música Catalana o L’Auditori de Barcelona. Ha participat en festivals internacionals de cant coral tant a l’Estat espanyol com a diversos països d’Europa, i ha col·laborat amb formacions com l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya o l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Les entrades, al preu de 10 euros, poden comprar-se a la web i als punts de venda oficials.