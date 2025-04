Els Fogons: Cuina casolana de qualitat i novetats que venen de gust

Els Fogons va obrir la seva primera botiga l’any 2003 al carrer Òdena, i des d’aleshores acumulen més de 22 anys d’experiència oferint cuina tradicional de qualitat als seus clients.

Com a propietaris, Assumpta Planas Vives, cap de cuina i gerent, i el seu marit, Miquel Caballero Ballester, lideren aquest projecte amb passió i dedicació, mantenint viu el compromís amb la cuina casolana i de proximitat.

Amb diferents opcions de menús i plats casolans per encàrrec, el seu servei permet oblidar-se de la logística habitual: fer la compra, emmagatzemar, cuinar i netejar. Només cal triar el menú desitjat, ja sigui a la mateixa botiga o a través del servei de comandes per WhatsApp, i escollir si es vol recollir-lo o rebre’l a domicili.

«Cuina casolana personalitzada per a esdeveniments especials amb pressupostos a mida»

Cuinen per encàrrec plats de cuina tradicional i també menús a mida per a esdeveniments: aniversaris, festes, trobades d’empresa o dinars familiars. A la botiga de la plaça Catalunya d’Igualada, hi trobem una deliciosa varietat de plats per emportar-se, però també un acollidor espai on degustar-los in situ, en un ambient relaxat i còmode.

Aquesta fórmula d’autoservei permet seleccionar els plats directament de l‘aparador i gaudir-los al moment, sense haver-se de preocupar de res més. És una opció ideal per dinar sol, amb amics, o fer un break de qualitat enmig de la jornada.

Cada dia s’ofereix un menú complet per només 10,50 €, que inclou entrant i segon amb guarnició. Per conèixer els plats del dia, només cal enviar un WhatsApp al 609 42 00 63 amb la paraula MENÚ, i si es vol rebre diàriament, cal escriure SUBSCRIU. També es poden seguir les novetats a través d’Instagram.

El sistema de comandes per WhatsApp abans de les 12 h permet evitar cues i assegurar la disponibilitat. El servei a domicili cobreix tota la comarca de dimarts a diumenge amb un mínim de comanda de 20 €, i les entregues es fan entre la 1 i les 2 del migdia.

Els plats més sol·licitats inclouen fideuà, paella, fricandó, bacallà amb samfaina, calamars farcits, macarrons, mandonguilles, pollastre a l’ast, croquetes casolanes, amanides i carns arrebossades, entre molts altres, amb una carta que es renova diàriament procurant abastar tot tipus de dietes i intoleràncies. També ofereixen vins, caves, refrescos, vermuts, escopinyes, patates fregides, pa acabat de fer i altres complements ideals per a qualsevol àpat.

«Properament arriba ‘El Jardinet’, un nou espai per gaudir dels plats casolans d’Els Fogons amb més comoditat»

Per a esdeveniments especials, ofereixen un servei totalment personalitzat amb pressupost a mida, adaptat al nombre de comensals i les seves preferències.

Nova ampliació: El Jardinet i l‘Àtic, uns espais per gaudir del menjar amb més comoditat

El divendres 4 d’abril, Els Fogons va ampliar les seves instal·lacions amb El Jardinet i L’Àtic, dos nous espais acollidors que permeten a les persones que comprin menjar precuinat gaudir-lo al moment en un entorn encara més agradable.

El Jardinet és un espai ideal per seure i menjar tranquil·lament allò que s’ha triat a la barra. A més, a les nits es pot llogar per a celebracions o trobades privades.

L’Àtic, per la seva banda, és un espai versàtil disponible per llogar durant tot el dia. Tant per a dinars corporatius, reunions d’empresa com per a trobades familiars o informals amb amics, ofereix un ambient íntim i acollidor.

Una aposta per millorar l’experiència del client i adaptar-nos a les noves necessitats de consum de manera pràctica, ràpida i amb l’essència de sempre: cuina feta amb amor i producte de qualitat.