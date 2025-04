La UEA celebrarà la seva 25a Nit Empresarial amb la presència de José Elías i el conseller Miquel Sàmper

La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) celebrarà el pròxim dijous 22 de maig la seva 25a Nit Empresarial, un esdeveniment que enguany adquireix un simbolisme especial i es consolida com la gran trobada del món empresarial de la Catalunya Central, després de celebrar-se durant vint-i-cinc edicions.

“Celebrem 25 anys de reconeixement empresarial, sí —però sobretot 25 anys de caminar junts, de fer pinya, de créixer col·lectivament. Aquesta nit és la nostra nit, la de tots els que formem part d’aquest estol”, ha afirmat Joan Mateu, president de la UEA, en la presentació de l’acte.

Amb l’eslògan “Units per avançar”, la UEA apel·la al valor de la col·lectivitat i la unitat del teixit econòmic de l’Anoia a través de l’entitat empresarial i posant els socis de la patronal al centre. Per acompanyar el missatge, la UEA escollit la imatge d’un estol d’estornells com a metàfora de l’esperit de col·laboració que la defineix. Tal com explica el president Joan Mateu, “quan un estol vola, ho fa per protegir-se dels perills, per minimitzar els riscos. Com a empreses, units som més forts davant les crisis, els canvis i les incerteses”.

També ha volgut remarcar que la col·laboració permet reduir l’esforç individual, ja que, tal com passa amb els estornells, “quan volem plegats, generem un flux compartit d’energia i eficiència”. I és precisament aquest esperit el que la UEA vol posar en valor aquest 2025: el de compartir rumb, escoltar-se, i tirar endavant com a territori, però també, reivindicar el sentiment de pertinença a la Unió Empresarial de l’Anoia.

Aquest acte de referència reunirà al pavelló esportiu Mont-Aqua de Santa Margarida de Montbui prop de mig miler d’empresaris/es, directius/ves, institucions i agents socioeconòmics. A més, aquesta edició comptarà amb la presència destacada del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper i Rodríguez.

José Elías, ponent de la 25a Nit Empresarial UEA

José Elías Navarro, serà el ponent de la 25a Nit Empresarial UEA. Nascut a Badalona , és titulat a Enginyeria Tècnica Industrial i un gran empresari d’èxit. Després d’arruïnar-se dues vegades, l’any 2009 va fundar la societat “Orus Energía”, actual “Audax Renovables”, portant-li el seu èxit a aparèixer a la Llista Forbes dels 100 espanyols més rics 2021 gràcies al seu patrimoni de gairebé 900 milions d’euros.

Entre les més de 180 empreses destaquen Excelsior Times, Audax Renovables o La Sirena. Des d’octubre del 2023, José està duent a terme un projecte audiovisual present a diferents xarxes socials per tal de motivar altres persones a l’interessant món empresarial.

José Elías serà entrevistat per Xavier Coral per tal que expliqui la seva història de superació i èxit.

Xavier Coral, presentador d’aquesta edició

El periodista i presentador de TV3, Xavier Coral Trullàs, serà el presentador de la 25a Nit Empresarial UEA. Nascut a Terrassa el 1971, és llicenciat en Periodisme, i va iniciar la seva carrera a Televisió de Terrassa abans d’incorporar-se a TV3 el 1997. Ha presentat diverses edicions del Telenotícies, principalment l’edició del migdia, i el programa d’anàlisi Àgora (2007-2009). Entre 2009 i 2015 va conduir el magazín Divendres amb Espartac Peran. Posteriorment, va ser corresponsal a Brussel·les (2016-2020) i des del 2020 copresenta el Telenotícies Migdia amb Raquel Sans.

Premis UEA 2025: el reconeixement de les empreses

Com cada any, un dels moments més esperats serà el lliurament dels Premis UEA, amb quatre categories que posen en valor la trajectòria, la capacitat emprenedora, l’esforç, la innovació i el compromís de les empreses del territori.

La Junta Directiva ha proposat 3 empreses finalistes per cada categoria (Premi UEA 2025 a la Trajectòria Empresarial; Premi UEA 2025 a l’Empresa Innovadora; Premi UEA 2025 a la Capacitat Emprenedora i Premi UEA 2025 al Compromís Social).

En aquest sentit, les empreses finalistes a la Trajectòria Empresarial són les següents: Fruits Secs Torra, Diprimsa i Carnisseria Gual; els finalistes a l’Empresa Innovadora són Virkar, TS Innovació, SEIC; els finalistes a la Capacitat Emprenedora són Pla de Morei, Joieria Trias i Apliclor; i els finalistes al Compromís Social i Mediambiental són Blautec, Schneider Electric, Maquinària Agrícola Solà.

Des d’avui mateix i fins el dia dilluns 5 de maig, els socis de la Unió Empresarial de l’Anoia podran votar a les empreses per tal que sigui un procés participatiu.

Per tant, com a empresa associada a la UEA es pot votar a una sola empresa finalista per cadascuna de les 4 categories i cada soci només pot votar una sola vegada. Els motius pels quals s’han escollit aquestes empreses finalistes, estan disponibles al web de la Unió Empresarial de l’Anoia. El veredicte i el lliurament dels Premis UEA es farà públic durant el transcurs de la Nit Empresarial.

A més, es farà un reconeixement especial a més d’una desena d’empreses que aquest 2025 celebren aniversaris destacats –algunes de fins a 180 anys d’activitat–, mostrant així la solidesa i continuïtat del teixit empresarial anoienc.

Un estol fort gràcies a un suport col·lectiu

La UEA vol agrair especialment el suport institucional i empresarial que fa possible aquest esdeveniment i que segons Paula Arias, gerent i secretària general de la UEA, “és un exemple més d’aquest estol d’estornells, que estem units per avançar el nostre territori i el nostre teixit empresarial” i ha agraït tot el suport i acollida rebuda per part de les empreses patrocinadores de l’acte. La 25a Nit Empresarial UEA és possible gràcies al suport de l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona; amb el patrocini de MGC Mútua, Caixabank, Dalmau Motor, GCT Plus, Rivisa, Aigua de Rigat, Conre, Universitat de Lleida, Autobomba, Mancomunitat de la Conca d’Òdena, Oficina Semat Data, Direxis Dorsan, Labin, Tecnodemo Ibérica, Etalentum, Comercial Godó, Bernadet Logistics, Poch & Abogados Asociados; Papers Catalunya; Innovapack; Àuria Grup; Kini MX MotorPark; Curtidos Badia i Cal Blay. I a la col·laboració de Canal Taronja, La Veu de l’Anoia, Via Empresa i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

Inscripcions obertes

La 25a Nit Empresarial UEA començarà a les 18:30h, on les persones assistents podran gaudir d’un aperitiu a peu dret fins que comenci la gala pròpiament dita.

El preu per als socis de la UEA és de 85€ i 98€, els no socis. El preu inclou l’accés a l’esdeveniment, el sopar i la copa chill-out final, ja que l’essència de la Nit Empresarial UEA és el networking. La data límit d’inscripció al sopar finalitza el proper divendres 16 de maig per garantir l’assignació de taula. No s’acceptarà cap inscripció fora del termini. L’aforament és limitat. L’acte és obert a tota empresa i professional que vulgui assistir-hi, sota confirmació d’assistència.