Al voltant de les 12:15 h han començat a caure els primers floquets de neu als carrers d’Igualada. Tal com deien les previsions d’aquests dies, hi havia possibilitat de nevades a partir de 200 metres d’altitud, així que no es descartava que la neu arribes a l’Anoia.

A altres municipis com Montbui, Vilanova del Camí o la Pobla de Claramunt també cau neu amb bastant densitat.

Davant d’aquesta situació, Protecció Civil recomana molta prudència en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada i extremar les precaucions amb els aparells de calefacció als habitatges, garantint sempre una correcta ventilació.