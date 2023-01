Trobada d’empresaris igualadins amb la consellera d’Economia

Més d’una quarantena d’empresaris s’han reunit amb la consellera d’Economia i Hisenda, l’anoienca Natàlia Mas Guix, i la candidata a l’alcaldia d’Igualada d’ERC, Alba Vergés, per compartir les necessitats i els reptes de present i futur d’Igualada i la Conca d’Òdena. La consellera ha comentat el context econòmic global, les claus de la reindustrialització i les oportunitats dels fons Next Generation.

La titular del Departament d’Economia i Hisenda ha escoltat les demandes dels empresaris d’Igualada i ha assegurat que “el Govern de Catalunya i jo com a consellera estem compromesos amb Igualada i l’Anoia, volem que sigui un territori amb més oportunitats, amb més fortalesa econòmica”. “Treballem per crear riquesa, activitat econòmica i també per captar inversions per Igualada”, ha assegurat. La consellera també ha explicat que “és molt important que el Govern pugui aprovar els pressupostos” perquè inclouen eines i recursos que són “imprescindibles” per afrontar l’actual context econòmic i que repercutiran positivament a l’Anoia.

Vergés: “Anirem a buscar empreses perquè s’instal·lin a Igualada”

Per la seva banda, la candidata d’ERC a Igualada, Alba Vergés, ha defensat la necessitat “d’ajudar molt més per part de l’ajuntament a les empreses d’Igualada, ser al seu costat i posar-els-hi les coses fàcils” així com ha afirmat que “és important consolidar el teixit empresarial que ja tenim i alhora també anar a buscar i captar noves inversions per Igualada”. “Igualada no pot seguir vivint d’autocomplaença i cofoisme, necessitem apostes decidides que generin oportunitats a la ciutat, però el govern municipal actual ni ho fa ni ho farà”, ha afirmat.

En aquesta línia Vergés ha anunciat que anirà a buscar empreses perquè “s’instal·lin i creïn ocupació a Igualada”. També ha posat molt èmfasi en la lluita per aconseguir “un transport públic de qualitat” i això, inevitablement, implica “el tren ràpid cap a Barcelona”. “Durant els 12 anys de govern de Marc Castells, l’alcalde ni tan sols ho ha reivindicat”, ha lamentat.

Mas Guix: “Som al costat d’Igualada, l’Alba té fil directe amb mi per treballar plegades per generar més oportunitats econòmiques”

Finalment la consellera d’Economia ha assegurat que “som i serem al costat d’Igualada i de l’Anoia” i ha explicat que “l’amiga i companya Alba Vergés sap que sempre tindrà les meves portes obertes, pot comptar amb mi per treballar per una ciutat amb més oportunitats econòmiques i amb més riquesa”.