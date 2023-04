“Com ha crescut la Kings League en aquests tres mesos és una bestiesa”

Entrevista a Jordi Ros, barceloní amb vincle molt estret amb l’Anoia, que el passat diumenge va guanyar la Kings League amb El Barrio

El fenomen mediàtic del moment, la Kings League, ha comptat amb l’anoienc Jordi Ros com un dels protagonistes, formant part de l’equip guanyador, El Barrio.

Han passat uns dies ja des de la Final Four al Camp Nou. Ho has assimilat?

Va ser bastant heavy. Encara ho estic assimilant, m’he mirat els dos partit potser quatre vegades i el gol que marco per passar a la final 10.000 cops. Però la sensació dins del camp no va ser “uau!” perquè va passar tot tan ràpid…

Amb quin moment et quedes del cap de setmana?

En general va ser tot increïble, però quan vam sortir a escalfar per primera vegada i la gent ens va ovacionar se’m va posar la pell de gallina.

Personalment, vaig estat tot el cap de setmana molt tranquil. El moment de més tensió va ser l’eliminatòria de divendres, que decidia els quatre equips que jugarien al Camp Nou.

Com t’imaginaves la Kings League quan t’hi vas apuntar?

Coneixíem com seria el format i demés, però tema repercussió no ens l’esperàvem. Com ha crescut la competició en aquest tres mesos és una bestiesa.

I com ho portes?

Ho he normalitzat molt, la veritat. A vegades, però, comento amb els amics “m’ha passat el Piqué avui pel costat i l’he saludat”, i després m’adono amb la normalitat que ho comento.

I la relació amb la resta de jugadors?

És molt bona, la gran majoria venim del futbol català i ja ens coneixíem d’abans. No hi ha la rivalitat d’anar cadascú per la seva banda. Potser també perquè era la primera edició. De fet, al final de la lliga ja hi ha hagut més tensió que a l’inici.

Tens intenció de seguir a la Kings League?

Sí, tots els que hem començat la temporada hi seguim fins Nadal. Ara hi haurà una segona ronda de maig a juliol i de setembre a novembre hi haurà una copa. I al gener de l’any que ve tornarà a començar una nova temporada. I a mi el 2024 també m’agradaria seguir.

Ara hi ha mercat de fitxatges.

Jo em vull quedar a El Barrio perquè em sento bastant valorat, tinc un rol molt clar, ho jugo tot i això és molt complicat en un altre equip.

Tothom voldrà fitxar jugadors de El Barrio

Sí, tenim un equip amb molt nivell. En som cinc o sis que ho juguem casi tot, però és que els suplents també ho fan molt bé.

Tenim un marrón, preferiríem que ningú marxés però cadascú ha de mirar per la seva banda, això està clar.