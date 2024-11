La Collanada organitza una concentració divendres per exigir responsabilitat institucional en vers l’oci alternatiu

L’entitat juvenil la Collanada i altres associacions d’Igualada han organitzat per aquest divendres 22 de novembre, dins del marc de la Festa de Sant Faust, una concentració per exigir a l’Ajuntament d’Igualada suport en relació a l’oci alternatiu i autogestionat.

Sota el lema “Per una Igualada viva, defensem l’alternativa!”, convoquen una concentració el divendres 22 de novembre a les 20 h a la Plaça de l’Ajuntament per exigir un compromís real per part del consistori. La Collanada reclama que l’Ajuntament respecti la seva autonomia, escolti les necessitats del jovent i de les entitats i assumeixi la responsabilitat de programar un oci inclusiu per a tota la ciutadania.

Eslògans com “No podem continuar carregant amb la Festa Major soles!”, “Si l’Ajuntament no escolta, el futur de la Festa Major tal com la coneixem està en risc!” o “Volem una Igualada viva, compromesa amb un oci transformador!”, emmarquen la concentració a on les entitats alternatives d’Igualada alerten que la situació és insostenible sense un compromís real de l’Ajuntament, que garanteixi espais i recursos adequats per a una festa inclusiva i comunitària.

Les entitats exposen que, tot i haver mantingut reunions amb el consistori per millorar les condicions de l’oci autogestionat, la resposta de l’Ajuntament ha estat insuficient. Denuncien la falta d’espais públics adequats, la pressió per desplaçar-los del centre de la ciutat i els recursos limitats que impedeixen garantir un oci segur, accessible i de qualitat.