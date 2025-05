La UE Calaf, primer club de futbol anoienc de Quarta Catalana en confirmar l’ascens

L’equip sènior masculí de la Unió Esportiva Calaf es va proclamar aquest cap de setmana campió del Grup 28 de la lliga de Quarta Catalana després de guanyar el dissabte 26 d’abril a casa al Linyola C.F “B” per 6 a 0 durant la 25a jornada de la competició. Encara s’han de definir els ascensos directes i els play-offs dels grups 24 i 25, on també hi ha clubs anoiencs que tenen 3 jornades per endavant.

Quan falta una jornada per disputar, el Calaf ha aconseguit 69 punts que el situen a 5 punts del segon classificat, el Santa Coloma de Queralt, la qual cosa, garanteix matemàticament la victòria de la lliga a l’equip blau. Dels 25 partits jugats, la U.E Calaf no n’ha perdut cap, sinó que ha guanyat en 22 ocasions i només en 3 ha empatat amb un goal-average de 94 gols a favor i 13 en contra.

Per celebrar-ho, l’equip sènior masculí va fer una rua pels carrers del municipi el diumenge 27 d’abril a la tarda, dalt d’una carreta conduïda per un tractor. A més, va fer parada a l’Ajuntament on els va rebre l’alcaldessa i la resta de membres de l’equip de govern.

Albert Ripoll, president de la U.E Calaf, va destacar el fair-play del sènior masculí durant tota la temporada, ja que el Calaf ha estat l’únic equip de quarta que no ha vist cap targeta vermella. “La vostra forma de jugar és també un magnífic referent per a la canalla i com a junta, ens fa sentir orgullosos d’aquest club”, va cloure Ripoll en el seu discurs.

Per la seva part, l’alcaldessa, Montserrat Mases, va agrair a la nova directiva haver sabut reconduir la pràctica del futbol amb una base ètica i d’esportivitat i va acabar amb unes paraules dirigides als jugadors: “Aquest ascens és només el començament. Heu de continuar treballant junts, amb la mateixa energia i entusiasme, per continuar assolint nous èxits i portar el nom de Calaf encara més amunt”.

Finalment, els jugadors van sortir al balcó del consistori i van adreçar unes paraules i càntics de celebració a l’afició que es va congregar a la plaça Gran, tot i la pluja suau que va fer acte de presència de forma intermitent durant la tarda.