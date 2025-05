L’Handbol Igualada tanca la primera temporada a la Lliga Or amb una bona sisena posició

El Montaggio CH Igualada va perdre el darrer partit de lliga a casa del Palafrugell el passat dissabte per 45-31. L’Igualada ja no es jugava res, tant si guanyava com si perdia la seva classificació no es veuria alterada. Els igualadins van viatjar fins a Palafrugell amb 6 baixes per diferents motius.

El partit va estar dominat des d’un principi per l’equip del Baix Empordà i l’Igualada no va poder superar als del Palafrugell en cap moment. La defensa igualadina no va poder aturar els atacs de l’equip rival. A la primera meitat perdien per 22-15 i a la represa, l’equip empordanès va anar ampliant el marcador amb molta facilitat, arribant al minut 60 amb un clar 45-31.

L’equip igualadí acaba aquesta lliga amb una molt bona posició a la taula, un sisè lloc molt important, ja que era la primera temporada que juga en aquesta categoria i ha aconseguit situar-se en un bon lloc entre els millors equips. Des del club de la capital de l’Anoia valoren molt positivament la primera temporada en una categoria com la Lliga Or.

Tot a punt per a la Copa Catalana

L’Handbol Igualada jugarà la Copa Catalana Sènior – que disputen equips de Lliga Or i Primera Nacional – el proper dissabte dia 10 de maig a les 20:30h a Les Coses, a vuitens de final contra la Unió Esportiva Sarrià, equip de primera nacional.