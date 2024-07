Clínica Dental Bausili & Janer: «Comencem aquest projecte amb molta il·lusió»

Som unes apassionades de la nostra professió i de la feina ben feta. Treballem amb compromís, empatia i rigor. Oferim una atenció personalitzada en un ambient confortable.

Al capdavant de la Clínica Dental Bausili&Janer hi son la Victòria i la Carlota. La Carlota Bausili Ribera és llicenciada en Odontologia per la Universitat de Barcelona (UB) 2002-2007. Màster de Recerca en Ciències Odontològiques (UB) 2008-2009 i Màster d’Ortodòncia (UB) 2009-2011.

La Victòria Janer Ferrer és llicenciada en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 2005-2010. Diferents postgraus realitzats (cirurgia, implants-rehabilitació, pròtesis sobre implants, ATM i oclusió, estètica mínimament invasiva). Professora col·laboradora al grau d’odontologia a la UIC des de 2020.

Quins són els valors i trets diferencials que us caracteritzen?

Treballem una odontologia respectuosa, empàtica i professional. Hi trobareu una atenció personalitzada en un ambient confortable. Sabedores de la importància d’un bon diagnòstic, abans de qualsevol tractament dental. Saber escoltar al pacient i donar-li resposta al seu motiu de consulta. Oferim tots els tractaments bucodentals que engloben l‘odontologia. Tenim professionals de totes les especialitats per satisfer totes les necessitats dels nostres pacients; tant estètiques com funcionals. Busquem l’excel·lència en la nostra feina; volem pacients satisfets. Aquest és el nostre objectiu.

Com se senten amb aquest nou començament?

Pausadament, a mitjan juny hem posat en funcionament la Clínica Dental Bausili&Janer. Comencem aquesta aventura amb molta il·lusió; obrir el nostre propi centre és un repte emocionant, i alhora una experiència molt enriquidora per a tot l’equip. Poder treballar seguint la nostra filosofia, la nostra manera d’entendre l’odontologia i la immensa gratitud de veure els nostres pacients satisfets. Tenim davant l’oportunitat de treballar en un espai millorat i podem oferir un servei encara més complet.

D’on neix aquest projecte?

Des de finals del 2010 que nosaltres, la Victòria i la Carlota, treballem juntes com a odontòlogues al CAP Igualada Nord. Dins l’ambulatori, el Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) va obrir un servei d’odontologia privada (2011-2024) on hi hem estat treballant per oferir als pacients que ho demanaven, aquells tractaments que la Sanitat Pública no cobreix. Des d’aquí donem les gràcies al CSA per aquesta oportunitat. Ha sigut una excel·lent forma perquè els pacients ens coneguessin i on hem crescut molt professionalment. Aquest feedback positiu ens ha engrescat a poder crear el nostre propi centre dental que recentment ha obert les portes.

Quines són les especialitats que ofereix la Clínica Dental Bausili&Janer?

Ens hem envoltat de grans professionals per poder realitzar tot tipus de tractament dental; englobem totes les especialitats que trobem dins l’odontologia. Un paper important tenen el personal auxiliar, administratiu i higienistes. Som un equip jove, on cadascú hi desenvolupa un paper fonamental perquè el pacient sigui ben atès.

Què fa que el Centre Dental Bausili & Janer sigui diferent d‘altres clíniques dentals a Igualada?

El nostre centre dental té el tret diferencial que som les mateixes doctores que atenem a l’ambulatori del Cap Igualada Nord. Això ens ha permès establir una relació de proximitat amb la comunitat d’Igualada. Al llarg dels anys, hem guanyat la confiança dels nostres pacients, gràcies a la nostra dedicació continuada i compromís amb la qualitat dels tractaments. A més, ens mantenim actualitzades amb les últimes tecnologies i tècniques per garantir els millors resultats i la satisfacció dels nostres pacients. Comptem a més, amb un equip de professionals compromesos en el benestar dels pacients.

Com ha respost la comunitat local a la inauguració de la clínica?

Ha respost de manera molt positiva, mostrant-se satisfeta per la millora en les instal·lacions. Hem rebut un acolliment càlid i encoratjador; cosa que ens motiva a seguir millorant els nostres serveis. Amb el nou local esperem ser més visibles. De mica en mica esperem obrir-nos a la ciutadania; els pacients són el motor per seguir treballant amb la nostra filosofia.

Quins són els objectius futurs per al Centre Dental Bausili & Janer?

D’una banda, mantenir la continuïtat dels serveis que hem proporcionat amb èxit els últims 10 anys, ja que han estat fonamentals per arribar on som avui. D’altra banda, aspirem a seguir creixent i millorant, adaptant-nos constantment per oferir sempre el millor tractament i servei possible.

La nostra idea és que els pacients es mostrin identificats amb el nostre projecte, amb la nostra metodologia de treball, siguin partícips i part important dins la nostra clínica.

Hi ha algun missatge que vulguin compartir amb els seus pacients actuals i potencials?

Insistir en la idea que el pacient és la part més important dins aquest projecte. La seva confiança és clau per persistir en el nostre treball; la satisfacció ha de ser bidireccional. Hi posarem totes les ganes per poder créixer.