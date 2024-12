El CF Igualada femení tanca la primera volta amb una derrota contra el Mislata

Resultats del Partit

Mislata C.F. vs C.F. Igualada Tercera Federació FUTFEM Mislata C.F. 3 – 1 C.F. Igualada

El CF Igualada va tancar l’any i la primera volta de la temporada amb una derrota a domicili davant del Mislata CF per 3-1. Les blaves no van aconseguir sumar en un partit que no va començar bé, marcat per errors i una arrencada poc inspirada que van acabar condicionant el resultat.

El matx va començar amb un ritme frenètic en què les igualadines, encara que no van estar del tot còmodes, van poder haver canviat el destí del duel. Una ocasió clara als primers minuts semblava anunciar un bon inici, però la decisió en la definició va permetre al Mislata mantenir l’empat i agafar impuls. Tot just uns instants després, les locals van aprofitar dues arribades consecutives per obrir el marcador i ampliar l’avantatge amb rapidesa, deixant al CF Igualada descol·locat i sense temps per recompondre’s.

Amb el 2-0 en contra, l’equip visitant va intentar reaccionar abans del descans, però la pressió i la precisió defensiva del Mislata van limitar les oportunitats clares per a les blaves, que es van retirar al vestidor conscients que necessitaven un canvi dràstic a la segona meitat.

L’inici del segon temps no va ser més encoratjador. Un tercer gol de les locals va colpejar anímicament el CF Igualada, dificultant encara més la possibilitat d’una remuntada. Tot i això, les igualadines no van abaixar els braços i van començar a jugar amb més determinació, bolcant l’atac sobre l’àrea rival. En aquest tram del partit, la juvenil Thais va marcar el primer gol amb el primer equip, retallant distàncies i tornant una mica d’esperança al conjunt visitant.

El gol va esperonar a les igualadines, que, impulsades per l’esforç col·lectiu i les arribades constants, va generar nombroses ocasions en els darrers minuts del partit. Tot i la insistència, va faltar precisió als metres finals per convertir aquestes oportunitats en gols que podrien haver canviat el desenllaç. El xiulet final va segellar la victòria del Mislata CF i va deixar el CF Igualada amb la sensació que, malgrat la derrota, hi va haver moments de bon joc i una destacada actitud competitiva, especialment a la segona meitat.

Les blaves tanquen així una primera volta irregular, amb la mirada posada a millorar i corregir errors en l’arrencada del proper any. Destacar el debut de la juvenil Nora Aguilera.