Poble Actiu reclama mesures per protegir vianants i ciclistes a Igualada davant d’una sinistralitat elevada

Poble Actiu ha fet pública una comparativa de les dades de sinistralitat d’Igualada, Vilafranca del Penedès i Vic, en què les dades de sinistralitat de la capital de l’Anoia apareixen com les més elevades de tres ciutats amb una població similar. Les dades, sol·licitades als Mossos d’Esquadra i les policies locals, posen a Igualada com la ciutat on hi ha hagut més accidents mortals en els darrers anys. En els darrers sis anys, a Igualada hi ha hagut 4 accidents mortals en zona urbana i, en canvi, a Vilafranca del Penedès i Vic no hi ha hagut cap mort en el mateix període.

La candidatura municipalista ha recordat que si bé és cert que no és el municipi amb més accidents, si que és el municipi on els accidents tenen pitjors conseqüències. La candidatura municipalista reclama mesures urgents per garantir la seguretat dels vianants i els ciclistes, que creuen que passen per reduir la velocitat de circulació dels vehicles i per deixar de fomentar l’ús del vehicle privat per desplaçaments curts dins la ciutat.

Reduir la velocitat dels vehicles

La regidora Rosa Perelló ha exposat que hi ha massa carrers on els vehicles superen la velocitat permesa, on no es respecten els passos de vianants, i destaca que els carrers més conflictius són l’Avinguda Balmes, el Carrer Guimaraes, l’Avinguda Catalunya, el carrer del Rec, el Passeig Verdaguer i l’Avinguda Pau Casals. Els darrers anys, el nombre d’accidents s’ha disparat, que hi ha hagut diverses defuncions en vies interurbanes, i nombrosos ferits. Perelló reclama instal·lar reductors de velocitats dels vehicles, revisar la sincronització dels semàfors per prioritzar el pas dels vianants, i augmentar l’amplada de les voreres i adaptar-les perquè siguin accessibles.

Garantir que els camins escolars siguin segurs

El regidor Pau Ortínez ha reclamat que els camins a l’entorn dels centres educatius siguin camins segurs, i reduir la possibilitat de sinistres, especialment en el recorregut cap a l’escola dels infants. En aquest sentit, posa sobre la taula la necessitat d’executar millores urbanístiques per reduir la velocitat dels vehicles a l’entorn de les escoles Dolors Martí, Emili Vallès, Ateneu Igualadí i Escola Mowgli. Ortínez ha recordat que l’urbanisme és clau per pacificar la ciutat i que a Igualada hi ha massa carrers amb un disseny que convida als conductors a córrer. Per això, reclama al govern Castells que facin passes decidides per reduir la velocitat dels vehicles, sobretot a l’entorn educatiu, per reduir la sinistralitat.

Una gran illa de vianants al centre

La regidora Elisabet Farrés ha reclamat que es vianalitzi el carrer Sant Pau, el principal accés a l’Escola Ateneu Igualadí i al Teatre Municipal d’Igualada. Com Poble Actiu ve reclamant des de l’octubre de 2018, Farrés ha emplaçat a l’equip de govern actual a escoltar la proposta de crear una gran illa de vianants al centre de la ciutat mitjançant la vianalització dels carrers Sant Pau, Òdena, Sant Magí, i Rambla General Vives. La candidatura municipalista considera que el precedent de la vianalització de Cal Font i el carrer Sant Magí demostra que crear una gran illa de vianants sense cotxes transforma una zona de la ciutat, fomenta el comerç local i incentiva la mobilitat a peu i en bicicleta.