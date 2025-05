Desarticulen un grup criminal que cometia robatoris amb força a domicilis a Igualada i Catalunya

El grup criminal operava per tota Europa. Els lladres, molt actius, forçaven portes i finestres de cases unifamiliars i s’enduien joies, rellotges i diners en efectiu

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir el passat 19 de març un home de 27 anys, com a presumpte autor d’onze delictes de robatori amb força a domicilis, quatre d’ells en grau de temptativa, i pertinença a grup criminal.

Uns robatoris a Igualada van desencadenar la investigació

Durant el mes de desembre es van produir tres robatoris amb força a cases d’Igualada amb un ‘modus operandi’ similar. Entre les sis i les vuit del vespre, dos homes forçaven finestres o portes corredisses, sostreien joies i altres objectes de valor, i fugien a tota velocitat en un vehicle que els estava esperant.

Els agents de la Unitat d’Investigació d’Igualada van iniciar gestions, que els van permetre identificar el vehicle i un dels homes implicats. Al llarg de la investigació, van relacionar el grup amb altres robatoris amb força en domicilis de Ripollet, Almenar, Torrefarrera, Santa Maria de Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor, a més de dues temptatives a Guissona, una a Tona i a la Garriga.

Conducció temerària

Els lladres utilitzaven sempre vehicles de lloguer per cometre els robatoris i fugien a gran velocitat. En un dels casos, a Ripollet, els autors van ser sorpresos i durant la fugida van tenir una col·lisió amb un altre vehicle, que va causar un ferit. A més, van amenaçar els testimonis. En una altra ocasió, després de rebre l’avís de les temptatives de robatori a Guissona, els mossos van fer un control de pas per interceptar els lladres. Quan el vehicle dels autors s’aproximava al control, els agents els van donar indicacions d’aturar-se però els lladres van accelerar per marxar a gran velocitat. Van posar en perill els mossos, que es van haver d’apartar per evitar ser envestits.

Detenció d’un dels membres

Finalment, el 19 de març, els investigadors van detenir un dels membres del grup a l’aeroport del Prat, quan es disposava a retornar un dels vehicles de lloguer que s’hauria utilitzat per cometre els robatoris. L’endemà van realitzar dues entrades i perquisició als domicilis dels implicats. Van localitzar una gran quantitat de joies, rellotges, 9.100 euros en efectiu, comprovants d’enviaments de diners a l’estranger per valor de 17.882 euros i estris i objectes que s’usaven per cometre els robatoris. Una part de les joies van poder ser reconegudes i retornades als seus propietaris legítims i d’altres queden pendents per identificar la seva procedència.

Fins aquesta setmana la investigació es trobava sota secret de sumari. El detingut va passar a disposició judicial el 22 de març davant del jutjat 1 d’Igualada. Els altres dos membres del grup han estat identificats i tenen una ordre policial de detenció oberta.