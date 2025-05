Masquefa celebra aquest cap de setmana la Festa Major petita de Sant Isidre

Masquefa viurà aquest cap de setmana una nova edició de la Festa Major petita de Sant Isidre, patró de la vila, amb una àmplia programació d’activitats que tindran lloc del 16 al 18 de maig de 2025.

El 1r tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Roger Vàzquez, ha subratllat que “Sant Isidre ens és, als masquefins, la porta a la primavera i una oportunitat magnífica per omplir de vida els carrers de casa nostra” i ha explicat que “s’ha apostat per una programació pensada per a totes les edats, amb activitats que combinen la tradició amb noves propostes culturals”. El regidor de Cultura anima a tothom “a viure la festa amb intensitat”.

Per la seva banda, l’alcalde de Masquefa, Daniel Gutiérrez, ha destacat que “Sant Isidre és una de les celebracions més arrelades i estimades pels vilatans i les vilatanes, on demostrem les nostres tradicions, el nostre teixit associatiu i el caràcter acollidor del nostre poble”.

Programa Sant Isidre 2025

Un dels actes més tradicionals de la festa és el Sopar de Faves, amb lliurament de les Faves d’Argent 2025, que enguany comptarà amb l’actuació musical del Duet a la carta, a càrrec d’Helena Jara i Adrià Aguilera.

Tot seguit, i fins a les 3 hores, hi haurà un concert de versions amb La Loca Histeria. També repetiran altres clàssics, com el Ball de la Garlanda, un vals nostrat interpretat per l’Orquestra Montgrins i un tortell tradicional que són sinònim de Sant Isidre a Masquefa, i que se celebrarà dissabte a les 22.30 h a la Fàbrica. Tampoc mancarà la 38a Trobada de Gegants i la 4a Trobada de Ball de Bastons: una mostra de cultura popular amb la participació de colles d’arreu de Catalunya; la Carretillada i els correfocs del Ball de Diables de Masquefa; la 2a Nit del Willy, o diversos actes musicals (com Las Karamba, el concert de versions amb Alricokoco o la sessió DJ amb el masquefí @davidgbdj).

La Festa Major petita també compta amb un munt d’activitats per a totes les edats, com una competició d’skate i scooter, els espectacles infantil, el taller de circ, un campionat de taekwondo, un altre de tir al plat, una excursió inclusiva, inflables, o la 4a edició del concurs de trencaclosques de Sant Isidre. La solemne eucaristia en honor a Sant Isidre tindrà lloc a les 10.45 h a la Parròquia de Sant Pere, i comptarà amb l’acompanyament dels cants de La Coraleta i la Coral de l’Alzinar.