La Festa Major de Castellolí tanca l’edició amb alta participació i una gran varietat d’activitats

Castellolí ha viscut una Festa Major memorable, amb una gran participació i activitats per a totes les edats. L’edició d’aquest any destaca per la varietat d’actes i la gran participació que es ressalta tant des de la Comissió de Festes com des de l’Ajuntament.

La Festa Major va arrencar l’1 de maig amb la Tuga Trail, que va reunir més de 1.000 participants. El divendres es va inaugurar l’exposició “15 anys de TeatrAulí” i, després del pregó, un centenar de veïns van gaudir del tast de caragols, amb 30 kg servits. La nit va continuar amb la sessió de Karaoke’s Band. El dissabte, es van organitzar activitats infantils, el sopar de germanor i el tradicional Ball del Fanalet i diumenge vam tancar el cap de setmana amb una emocionant versió d’El Rei Lleó de TeatrAulí.

Després d’aquest primer cap de setmana, la Festa Major va continuar del 8 a l’11 de maig amb un ambient festiu que va omplir el poble. Divendres, la cercavila de l’Escola Les Passeres va portar música i alegria als carrers, seguida d’una nit animada amb DJ locals. Dissabte, l’arrossada va batre rècords amb 330 tiquets venuts, i tot seguit es va celebrar la Cursa de Resistència 49, inicialment prevista per al diumenge anterior però ajornada per la pluja, que va ser tot un èxit tant de participació com d’assistència. La jornada va acabar amb el concert de La Banda del Coche Rojo i més DJ locals, que van allargar la festa fins la matinada. Diumenge, la missa va omplir l’església, mentre que el vermut i les sardanes van animar la tarda. Tot i la pluja, es va poder celebrar l’exposició de motos commemorativa del 50è aniversari de l’Agrupació Motociclista de Castellolí. Tal com estava previst, es va fer el reconeixement a la veïna Mercè Mabras i la jornada es va acabar amb el teatre Forever Young i un correfoc extraordinari a càrrec del grup Mal Llamp.

El regidor de Festes, David Arana, valora molt positivament la Festa Major: “estem molt contents, ja que hem fet activitats per a totes les edats i hem incorporat activitats noves que han tingut molt bona rebuda”. Arana també ha volgut posar en valor la feina feta tant pels membres de la Comissió de Festes com pels treballadors de l’Ajuntament “que han fet una tasca increïble”. Ara, l’atenció es centra en les properes festes: Sant Joan i l’11 de setembre.