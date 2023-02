Celebrada amb èxit la primera trobada de “Dimarts amb Veu”, el cicle de debats organitzats per La Veu de l’Anoia i l’Ateneu Igualadí

Ahir, dimarts 21 de febrer es va dur a terme la primera trobada del cicle de xerrades “Dimarts amb Veu”, organitzat per La Veu de l’Anoia i l’Ateneu Igualadí. L’acte va tenir lloc a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí a les 19:30 h de la tarda i va concentrar a una cinquantena de persones.

La taula rodona d’aquesta ocasió girava entorn de l’habitatge, concretament de les dificultats actuals d’accés a la llar, la situació del mercat de compravenda, els preus actuals, el tema de l’ocupació il·legal així com els desnonaments.

Per poder abordar aquests temes es va comptar amb la presència de sis convidats professionals en la matèria: Ruben Darío Rubio, responsable de l’oficina de relacions amb la comunitat (ORC) dels Mossos d’Esquadra; Anna Vallbona, la presidenta del gremi d’Agents de la Propietat Immobiliària; Josep Cots, advocat; Montserrat Roca, expresidenta de Càritas Interparroquial Anoia-Segarra; Núria Poch, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i Montserrat Montrabeta, treballadora social de l’Ajuntament d’Igualada. El debat va ser moderat pel periodista de La Veu de l’Anoia, Jordi Puiggròs.

El punt de partida: la situació actual d’Igualada i comarca

El col·loqui es va iniciar amb una presentació a càrrec del periodista Jordi Puiggròs qui va exposar dades reals de quina és la situació actual en relació amb l’habitatge a la ciutat d’Igualada i la comarca de l’Anoia. Per començar, es va posar sobre la taula el tema de la compravenda d’habitatges. Segons dades de la Generalitat de Catalunya, el desembre de 2022 es va tancar amb una suma total de 649.494 operacions a tot Catalunya, xifra que ha estat el millor exercici en els últims quinze anys, només superat pel boom del 2007. Pel que fa a l’habitatge i els joves, a Espanya només un 15,9% de joves viuen emancipats de la família, mentre que la mitjana europea és del 32,1%. També es van presentar diverses dades del Pla Local d’Habitatge d’Igualada, com per exemple una comparativa de preu per metre quadrat dels habitatges o el nombre d’habitatges buits registrats.

Amb aquesta introducció com a punt de partida els ponents van poder iniciar el debat i respondre a les preguntes plantejades per Puiggròs.

L’habitatge, un problema real

No hi ha cap mena de dubte que la situació actual que afecta l’habitatge és un problema greu, així ho van compartir els sis ponents. Segons l’advocat Josep Cots, “les polítiques socials i econòmiques en referència a l’habitatge dels últims quinze anys no han estat encertades”. Per la seva banda, Montserrat Roca, l’expresidenta de Càritas Anoia-Segarra, opinava que “Des de fa uns anys l’habitatge ha passat de ser un dret a un bé d’especulació”. Roca defensava que “fins que no es transformi el preu dels habitatges molts problemes no se solucionaran”.

Pel que fa a la compravenda d’habitatges, Anna Vallbona, presidenta del gremi d’Agents de la Propietat Immobiliària exposava que “el nivell de compravenda està baixant, i això fa que la gent busqui pisos de lloguer, i no n’hi ha suficients”. Com a resposta, Núria Poch, de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca afegia: “Hem d’entendre que l’habitatge és un bé que s’ha de donar ús. Des de 2008 hi ha molts pisos que han estat abandonats. Això és una gestió nefasta que ens ha portat a la situació actual”.

L’okupació, un tema delicat per a tots

Entenem per okupació entrar a un habitatge i instal·lar-s’hi sense tenir permís dels propietaris. Per desgràcia, a la nostra comarca és un fet que es repeteix sovint. Rubén Darío Rubio, Mosso d’Esquadra, va detallar que “segons el tipus de propietat el delicte per okupació és diferent.” Josep Cots, va afegir que “Davant d’una okupació no hi ha suficient poder judicial per actuar ràpidament i es dona una resposta adequada.” Núria Poch, va defensar que en moltes ocasions les okupacions es produïen per una necessitat, mentre que Rubio expressava que “hi ha molts casos d’okupació lligats a delictes conflictius. Darrere de moltes okupacions hi ha màfies que cobren diners per donar accés a cases buides”.

Regulació i justícia

Tots els vocals van coincidir en el fet que l’habitatge és un problema que hauria de ser regulat de manera més adient per part dels poders judicials, ja sigui des dels ajuntaments dels municipis fins a les lleis de l’Estat Espanyol. En aquest sentit, Josep Cots va defensar que “fa 15 anys que tenim una política d’habitatge errònia”. Montserrat Montrabeta, treballadora social de l’Ajuntament d’Igualada va explicar que “a l’Ajuntament hi ha una borsa de lloguer de pisos assequibles.” Per la seva banda, Montserrat Roca, afegia que “fins que no es transformi el preu i la regulació dels habitatges molts problemes no se solucionaran”. Cots va expressar que hi ha solucions, però que per part de les institucions no s’estan donant a conèixer, “hi ha dos tipus de propietats regulades per la Llei d’Habitatge de 2015: la Propietat compartida i la Propietat Temporal.”

Durant el torn de preguntes el públic va poder afegir les seves reflexions així com fer preguntes als ponents. El col·loqui va finalitzar pels volts de les 9 del vespre i tant els ponents com tots els assistents van poder compartir un pica-pica amb cava cortesia de La Veu de l’Anoia.

El primer debat del cicle “Dimarts amb Veu” va ser retransmès per directe via Instagram i comentat al Twitter de @dimartsambveu per la periodista de La Veu de l’Anoia, Noelia García.

La propera sessió de “Dimarts amb Veu” serà durant el mes de març i girarà entorn de la Seguretat, un problema que afecta greument Igualada i l’Anoia.

Els organitzadors de “Dimarts amb Veu” , el setmanari La Veu de l’Anoia i L’Ateneu Igualadí, han quedat molt satisfets amb aquest primer col·loqui, fent un agraïment a tots els assistents i convidant a tothom a la propera sessió.