Els Bombers donen per controlat l’incendi en la indústria dedicada a fabricar sabons d’Òdena

Els Bombers han donat per controlat l’incendi en una indústria dedicada a fabricar sabons a Òdena. Diverses dotacions del cos continuen treballant en les tasques d’extinció d’aquest foc que s’ha iniciat a les 06.53 d’aquest dimecres. Segons fonts del cos, a hores d’ara ja no hi ha flama activa i la feina se centra en remullar punts calents. Alhora, han indicat que no hi ha hagut ferits, tot i que el sostre de la nau ha col·lapsat i també s’ha vist afectada una empresa adjacent, vinculada al sector del moble. Protecció Civil ha activat el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya Plaseqcat a causa d’aquest incendi. La carretera BV-1106, que ha estat tallada durant més de quatre hores, ja s’ha reobert.

Segons ha informat el telèfon d’emergències 112, l’incendi hauria començat als volts de les 06:53 hores. Els Bombers han mobilitzat 28 dotacions per dur a terme les tasques d’extinció, entre les quals tres vehicles autoescala, la Unitat de Col·lapses Estructurals (GREC), la Unitat de Riscos Tecnològics (GRIT), el Grup de Suport Operatiu (GROS), una Ambulància de Suport i el Furgó de Risc Químic. Al lloc s’han desplaçat també operatius dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mediques (SEM). https://veuanoia.cat/wp-content/uploads/2023/02/WhatsApp-Video-2023-02-22-at-08.06.09.mp4 El cap de guàrdia de la Regió d’Emergències Metro Sud, Ramon Carreño, ha explicat en declaracions a l’ACN que la nau afectada es dedica a la fabricació de sabons. Carreño ha detallat que l’estructura de la nau ha col·lapsat “per la gran càrrega de foc i el desenvolupament ràpid de l’incendi pels combustibles que hi havia”. Els Bombers han centrat els esforços en evitar que el foc es propagués a la nau del costat, una empresa de mobles i sofàs. “Hem aconseguit aquest objectiu però encara estem treballant en l’extinció definitiva”, ha detallat. En el moment dels fets no hi havia ningú treballant a les naus, però sí que hi havia gent a dins d’un habitatge proper a la fàbrica incendiada. Carreño, però, ha dit que “tot i que la casa es trobava molt a prop, en cap moment ha estat en perill però tenia la distància suficient perquè no l’afectés la temperatura ni el fum”.