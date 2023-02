L’Anoia tindrà un protocol comarcal per detectar situacions de maltractament a persones amb discapacitat intel·lectual

Les situacions d’abús i maltractament al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual són una realitat, en moltes ocasions submergida, que vulnera els drets personals més fonamentals de persones amb especial vulnerabilitat. Una realitat a la qual des del sector es vol donar visibilitat perquè socialment i públicament es treballi per a la prevenció i abordatge d’aquestes situacions.

Per aquest motiu, després de més de quatre anys de treball conjunt entre diferents entitats, s’ha presentat un protocol especialitzat comú elaborat de manera pionera per professionals i tècnics de la xarxa comarcal del sector social per a la seva implementació.

Aquest protocol ha estat impulsat per iniciativa de la Fundació Privada Àuria (entitat d’Àuria Grup) i ha comptat amb el suport i la col·laboració d’altres entitats especialitzades que treballen per a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca com Apinas, la Fundació Gandhi, els serveis socials i els serveis de salut, els cossos de seguretat i diferents administracions públiques, com el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada.

Per exemplificar aquest compromís compartit entre diferents entitats i agents de la comarca, l’acte ha estat presentat per treballadores socials d’Àuria Grup i Apinas, Georgina Compte i Anna Uroz, en representació de les entitats respectivament.

Com neix la iniciativa?

Fa més de 4 anys, Àuria Fundació pren la iniciativa d’un treball comunitari per promoure accions i treballar en xarxa per l’avenç en els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, en consonància amb l’aplicació de la Convenció dels drets humans de les persones amb discapacitat (ONU 2006).

Aquesta iniciativa promou la creació d’un protocol que pugui donar resposta a les situacions d’abús o maltractament a les persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca de l’Anoia.

El primer contacte es fa amb les diferents entitats que treballen pel col·lectiu de la discapacitat intel·lectual a la comarca (Apinas, Gandhi) i als serveis socials bàsics (Ajuntament d’Igualada i Consell Comarcal de l’Anoia), per iniciar aquest repte conjuntament.

La proposta, que va tenir molt bona acollida, promou la presentació del projecte a totes les entitats socials, de salut, judicials i cossos de seguretat de la comarca el març del 2019. Des de llavors, ha comptat amb la participació de més d’una trentena de professionals dels diferents àmbits.

Fruit del treball per l’elaboració d’aquest protocol neix una Comissió de Seguiment que serà l’encarregada de vetllar per la implementació del protocol, desenvolupar accions de recollida de dades, anàlisi de necessitats, promoure recursos especialitzats i/o adaptacions dels recursos existents en el territori. Desplegarà accions de prevenció i sensibilització i s’ofereix com a recurs d’assessorament i acompanyament.

Aquest protocol és d’aplicació immediata. Per la seva implementació es durà a terme formació específica en discapacitat intel·lectual i en discapacitat intel·lectual i abús, a tots els agents del territori.

Què se n’espera?

S’espera que el col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual puguin comptar amb recursos adaptats per donar resposta a les necessitats davant possibles situacions d’abús o maltractament, per garantir una igualtat d’oportunitats.

Es vol donar enfocament, mirada i sensibilització sobre el fenomen a la societat per millorar la detecció i intervenció en els casos.