Celebrada amb èxit la 202a edició dels Tres Tombs d’Igualada

Aquest diumenge 21 de gener es van celebrar els tradicionals Tres Tombs, enguany per 202ena vegada, de forma ininterrompuda. La llum del Fanal, com a element simbòlic que guia la comitiva, anava al capdavant, seguit de La Banda de Música d’Igualada que va acompanyar amb la seva música en el primer tomb. Seguidament, quatre cavalls muntats provinents de Cubelles, la carrossa de sant Antoni, i la bandera petita i gran, vetllades pel Sr. Cinto Vives i Díaz i la Sra. Carme Minguet i Carreras, respectivament. En aquesta ocasió, la pubilla i les dames d’honor van realitzar els Tres Tombs muntades, ja que les tres són genets amb cavall propi i tenen una afició i una gran estima per aquest animal.

L’acte va comptar amb la presència d’Oriol Junqueras, i en Manel Armengol, director dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica de la Catalunya Central, els quals van poder testimoniar el seguici juntament amb la presidenta de l’entitat organitzadora Montserrat Argelich, l’alcalde d’Igualada Marc Castells, el president del Consell Comarcal Jordi Parcerisas i els regidors i regidores del consistori igualadí. La benedicció de les cavalleries va tenir lloc al tercer tomb, com és tradició.

La diada es va poder realitzar amb normalitat i èxit un any més, sense cap incident, amb una participació d’una cinquantena de carros i carruatges i gairebé 150 animals, provinents tots plegats de localitats com Martorell, Anglesola, Reus, Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Artesa de Segre, Vilanova i la Geltrú, entre d’altres. Els espectadors, locals i forans i situats al llarg del recorregut van poder contemplar un veritable museu itinerant.

Com a novetats destacables i per part de l’organització igualadina, cal remarcar un carro amb elements de la verema, un carro de caixes, i un carro carregat de paper, així com també un carro de vuit bocois provingut de Cabra del Camp, i un carro d’agència, de Sant Andreu del Palomar.

L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada vol agrair a tota la ciutadania, als voluntaris i als col·laboradors per fer possible, un any més, la celebració de la festa.

Avui a 2/4 de 8 del vespre a l’església de la Soledat, es realitzarà la missa en sufragi dels socis traspassats a càrrec de Mn. Josep Massana. Les festes es donaran per acabades el proper dissabte 27 de gener, on a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu tindrà lloc el ball a càrrec de l’orquestra Vives Veus, que s’ha recuperat després d’un petit parèntesi amb el format de concerts.

A l’entreacte es durà a terme el sorteig de tortells entre els associats presents, gentilesa de les pastisseries Pla, Closa, Bon Tast, Fidel Serra, Òscar i Targarona, i també s’intercanviarà unes paraules amb els protagonistes de la festa.

