Castellolí celebra la Festa Major fins el 14 de maig

Castellolí ja escalfa motors per a una nova edició de la seva festa grossa que espera viure aquestes dues properes setmanes. La Tuga Trail va ser l’acte inicial, però el consistori ha organitzat prop d’una trentena d’activitats més, preparades perquè veïns i veïnes de totes les edats puguin gaudir-ne. Enguany, el municipi estrenarà nous espais per poder gaudir de molts dels actes programats. Després de molts esforços i molt temps dedicat, molts dels actes d’aquesta festa ja es podran celebrar en un espai acabat de remodelar precisament per a fer-hi aquest tipus d’actes: la nova plaça del Poble (antiga plaça Cal Bonhome). També a l’avinguda Unió.

Com ja és habitual, dins de la programació, també es fa un reconeixement a una persona del municipi que, enguany, es farà a la Montserrat Vila Viladiu, la veïna més gran de Castellolí, molt estimada i apreciada pel poble. Tindrà lloc el diumenge, 14 de maig al migdia, després del lliurament de detalls pels nadons i abans de les sardanes. El divendres 12 de maig al vespre tindrà lloc el pregó de Festa Major al balcó de l’Ajuntament, que anirà a càrrec del grup local de teatre La Brillante i, tot seguit es farà un sopar de sardinada i s’estrenarà un nou acte: la nit d’òpera. La programació també inclou un homenatge al gran mural que s’ha estrenat recentment al municipi de l’artista Núria Riba; la popular arrossada al poliesportiu, concerts per a totes les edats amb grups com el local ‘Carinyo Malo’, i les orquestres ‘La Tropical’ i ‘La cosa nostra’, que actuaran dissabte 13 a la nit; la diada Castellera, a càrrec dels Moixiganguers d’Igualada; una cercavila; una cursa amb BTT; màster class esportives; i un correfoc, una comèdia molt recomanable i que ja gairebé ha exhaurit les entrades de la primera sessió, a càrrec del grup local de Teatre La Brillante, entre moltes altres coses.

Dins dels actes de Festa Major, també s’han programat quatre exposicions: ‘Mitos Matéricos’, del pintor Josep Guixà; ‘Els dos germans i les quatre estacions’, del pintor Miquel Fortuny; ‘Restaulí Restaura’, del grup de restauració de mobles i ‘Patchwork’. Totes elles s’inauguraran el dijous, 11 de maig a les 8 del vespre a La Brillante i a La Cooperativa.

Podeu trobar el programa complet de la Festa Major a www.castelloli.cat . A la mateixa web, també es poden formalitzar les inscripcions i la reserva de tiquets dels actes que ho requereixen.