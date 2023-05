Poble Actiu titlla Marc Castells d’irresponsable per parlar de l’aigua freàtica d’Igualada com a solució a la sequera

Poble Actiu (CUP) ha retret a l’alcalde Marc Castells que segueixi promovent el missatge que a Igualada podem regar parcs i jardins sense problemes per la disponibilitat d’aigua freàtica al subsòl. Per al candidat Pau Ortínez “és inconcebible en plena emergència de sequera parlar de biollacs o de l’aigua freàtica com a solució a la sequera que patim com a país. Aquest tipus de missatges són d’una flagrant irresponsabilitat per part de càrrecs públics com l’actual alcalde Marc Castells”.

Per a Poble Actiu l’aprofitament de 60 milions de litres l’any d’aigua freàtica “no representa un increment significatiu sobre el consum d’aigua actual a la ciutat, de 3.844 milions de litres. “Per tant, només representaria un increment de l’1,6% sobre el consum del 2021”. Segons Elisabet Farrés, candidata de la formació, “cal aprofitar aquest recurs, però no ho podem vendre com si tinguéssim disponibilitat il·limitada d’aigua a la ciutat que permetés tenir parcs amb gespa de regadiu o omplir llacs artificials, mal anomenats biollacs”.

Recentment, el candidat de Junts va defensar que la ciutat mai no tindria talls d’aigua degut a la connexió amb la Llosa del Cavall des de l’any 2019. Actualment, el pantà de la Llosa del Cavall, que proveeix d’aigua Igualada juntament amb l’aqüífer Carme-Capellades, es troba a un 24% de la seva capacitat, mentre que fa un any estava al 47%.

Resposta del govern

Dimecres, el regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, afirmava que “Igualada ha fet els deures per garantir l’aigua de boca i potenciar l’ús de totes les fonts possibles d’aigua freàtica. Si fos per Poble Actiu, l’única mesura que haurien pres hauria estat restringir l’aigua de boca”.

Vives ha volgut aclarir que el biollac que s’ha ubicat al Parc Central no és en “cap cas una mesura per la sequera com afirma el grup de Poble Actiu”, sinó que és una mesura “d’optimització dels recursos hídrics de què disposa la ciutat” ja que aquest espai s’ha convertit en “una gran illa climàtica que afavorirà la reducció de la temperatura de l’entorn en moments de calor elevada, alhora que fomentarà i multiplicarà la biodiversitat d’amfibis, ocells i insectes pol·linitzadors”. Vives va afegir que “estem estudiant quina és la millor forma de reutilitzar l’aigua, de moment ja apostem per regar i netejar la ciutat amb aquest recurs de l’aigua freàtica”.