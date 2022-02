Càncer bucal: es pot prevenir

En la nostra professió d’odontòlogues desgraciadament hem hagut de diagnosticar lesions precanceroses i canceroses.

Un dia va entrar per la porta un pacient que vaig derivar a l’hospital amb caràcter urgent a causa d’una lesió que ni tan sols era el motiu de consulta del pacient. Ell només volia treure’s una dent que es movia. Es va enfadar molt quan no li vaig treure la dent ja que calia urgentment operar-se i valorar quin grau de malignitat tenia. Anys més tard va entrar per la porta, no el vaig reconèixer i la primera paraula que va pronunciar va ser un: gràcies per estar viu.

Per això és tan important la prevenció i el diagnòstic prematur, i per aquest motiu escrivim aquest article.

PREDOMINI DEL CÀNCER BUCAL

A Espanya hi ha entre 6 i 12 casos nous anualment en homes cada 100.000 habitants i uns 2 casos nous en dones cada 100.000 habitants.

El càncer bucal és més freqüent en homes que en dones, encara que actualment aquesta diferència es va reduint cada vegada més.

No és una malaltia que afecta només a gent gran, sinó que també afecta gent menor de 40 anys.

La zona més freqüentment afectada és la llengua encara que pot afectar a tota la boca.

A VEGADES… AVISA

-Ocasionalment apareixen lesions abans que es malignitzin que es poden tractar i curar.

-Solen aparèixer símptomes que poden ser diagnosticats pels odontòlegs.

-És molt important l’autoexploració.

FONAMENTAL, EL DIAGNÒSTIC PRECOÇ

La mortalitat per càncer oral és molt alta ja que sovint es diagnostica tard, i si el diagnòstic és en un estadi molt inicial l’índex de supervivència és molt alt.

Així mateix el tractament d’un càncer oral avançat és molt agressiu i mutilant.

COM ES POT EVITAR

Existeixen factors de protecció per evitar-lo:

-Consum de fruites i verdures.

-Mantenir una bona higiene oral.

-Curar les lesions que apareixen abans del càncer (lesions precanceroses).

Existeixen factors que produeixen càncer:

-Consum de TABAC.

-Consum d’ALCOHOL.

-La infecció d’alguns tipus de VPH (virus del papil·loma humà).

-L’existència d’algun tipus d’element que traumatitzi contínuament la boca (ja sigui aparell protèsic bucal, dent trencada, …)

-Exposició excessiva al sol (en els casos de càncer labial).

Per aquest motiu és molt important les revisions anuals al dentista per intentar fer un diagnòstic el més precoç possible i minimitzar el tractament posterior.

Així mateix, l’auto exploració és fonamental per fer aquest diagnòstic precoç.

APARENÇA DEL CÀNCER BUCAL

El càncer bucal pot aparèixer com una úlcera, un “bulto”, una petita ferida o una petita placa vermella i/o blanca que no siguin atribuïdes a ferides prèvies i que no es curin o millorin sensiblement en un termini de dues setmanes.

AUTO EXPLORACIÓ BUCAL

Una exploració pròpia busca detectar la presència eventual a la mucosa de lesions vermelles i/o blanques, amb o sense úlceres, les quals no desapareixen després de dues setmanes.

AQUESTES LESIONS NO SÓN NECESSÀRIAMENT DOLOROSES

Una exploració pròpia podria fer-se de manera rutinària i cada 6 mesos quan es passen els 40 anys. En qualsevol cas l’autoexploració no substitueix mai la visita al dentista.

Fer-se una exploració un mateix és simple, ràpida i no requereix instruments particulars. Una bona font de llum, un mirall i el mànec d’una cullera són suficients.

PASSOS PER REALITZAR UNA EXPLORACIÓ PRÒPIA

1.Davant del mirall mirar-se els llavis des de prop.

2.Amb la boca tancada doblegar el llavi superior e inferior cap a fora i observar el teixit intern.

3.Amb la boca oberta i amb l’ajuda d’un mànec de cullera moure les galtes cap amunt i cap a darrere, i cap avall i darrera, per observar les parets internes de la boca i el seu angle.

4.Amb la boca oberta examinar la part de darrere de les dents de baix.

5.Traient i amagant la llengua, mirar la seva part de més endarrere i movent-la cap a l’esquerra i cap a la dreta, examinar els laterals de la llengua des de la punta fins la part de darrera.

6.Tocar el paladar amb la punta de la llengua, examinar aquesta mateixa i la seva mucosa de baix.

7.Deixar la punta de la llengua al paladar moure la llengua cap a la dreta i cap a l’esquerra i examinar la mucosa de baix.

8.Movent el cap enrere, intentar examinar el paladar.

En definitiva, la conclusió a la qual cal arribar és que és PRIMORDIAL el DIAGNÒSTIC PRECOÇ de la malaltia ja sigui amb auto exploracions i amb la visita a l’odontòleg anualment i sobretot la PREVENCIÓ evitant els factors causants de la malaltia com el tabac i l’alcohol.