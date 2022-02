“La Transconca és una marxa solidària oberta a tothom per donar visibilitat a les malalties minoritàries”

Entrevista a Berta Pons, regidora d’Esports de la Pobla i coordinadora de la Transconca

Soc nascuda a la Pobla i llicenciada en Biologia. Treballo de professora de Ciències Naturals a l’Institut Montbui i col·laboro des de 2009 amb l’ONG Cabo Verde Natura 2000 on treballem per la conservació de les tortugues marines de Cap Verd. Des de 2015 soc membre de l’agrupació d’electors PARTICIPA #volemunapoblamillor, sense cap vinculació en cap partit polític. Pertanyo a l’àrea de medi ambient i salut de l’ajuntament de la Pobla com a regidora d’Esports, Salut, Medi ambient i Igualtat.

Què és Transconca?

És una marxa solidària. No és una cursa ni és competició. Són sis itineraris que surten de Jorba, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Òdena, Castellolí, Vilanova del Camí i la Pobla i tots conflueixen al camp de futbol de la Pobla. Es poden fer a peu, corrent, en bicicleta, cadira de rodes… També hem dissenyat un itinerari inclusiu per l’interior de la Pobla que es pot fer en cadira de rodes. És una marxa on tothom hi pot participar. Cada itinerari té el nom d’una malaltia. La Pobla porta el nom de Sanfilippo; Castellolí, SLY; Jorba Morquio; Òdena Hunter; Montbui Maroteaux; Vilanova Hurler i Igualada MPS Liposomials com a forma de visibilitzar unes malalties molt minoritàries però que en conjunt afecten milers de persones.

A quina hora comença?

Depèn de la distància. A les 8 del matí i a Jorba es fa la primera sortida a peu. A les 9 es fa la marxa corrent i a les 10 la marxa en bicicleta. A cada població tenen la seva hora de sortida. Les marxes aniran confluint a la Pobla per acabar al Camp municipal de futbol al voltant de les 12 del migdia.

Itinerari inclusiu què vol dir?

Que és obert a tothom. El circuit de 2’7 quilòmetres l’està dissenyant Itinerarium, una empresa especialitzada en circuits inclusius (hi ha pare d’en Kilian Jornet) pels carrers de la Pobla i inclou camins de bosc. És adequat per fer amb cadira de rodes, bicicletes adaptades… i quedarà senyalitzat de forma permanent.

Com neix la idea de Transconca?

Sofia Cruz, la nena afectada de Sanfilippo, va néixer i morir a la Pobla. Els seus pares varen crear una associació per a recollir fons per investigar aquesta malaltia. Ara aquesta entitat, que ha crescut molt, es diu MPS Liposomials i abraça moltes més malalties. És la vinculació de la Sofia amb la Pobla la que ens va animar a organitzar una activitat que donés visibilitat a les malalties minoritàries. També l’entitat MPS Liposomials volia fer alguna cosa per a vincular l’entitat amb la Pobla.

MPS Liposomials és una entitat nascuda a la Pobla de Claramunt que actualment té un àmbit estatal.

Tant l’Antoni Mabras, l’alcalde com jo mateixa quan érem més joves hi havíem col·laborat. En arribar a l’Ajuntament ens va semblar oportú recordar la Sofia i donar visibilitat a la seva malaltia. Una conversa entre l’alcalde, en Jordi Cruz i en Josep Maria Planellas va donar lloc a aquesta iniciativa solidària que té voluntat de continuïtat. Inicialment la volíem fer el 2020 però la pandèmia ho ha ajornat fins ara.

Quin és el paper de l’ajuntament de la Pobla de Claramunt?

El de coorganitzador i hi posem una part del pressupost. La UEC Anoia ens està fent els itineraris des dels sis diferents municipis fins a la Pobla. I Creu Roja Anoia també col·labora en l’organització.

Berta Pons és biòloga, professora a l’IES de Montbui, jugadora de vòlei… Què la porta a ser regidora d’esports i medi ambient a la Pobla de Claramunt?

Aportar el meu esforç a la millora del municipi. Sempre he estat preocupada pel medi ambient que ha estat un dels aspectes més preocupants del municipi. De petita veure l’estat del riu em creava molta inquietud. Ara veig el riu molt més sanejat però no té encara la biodiversitat que caldria. A banda a la Pobla només hi havia dos esports: tennis i futbol. Des de la regidoria intento que se’n puguin fer d’altres.

Havent-hi un ventall de partits tan ampli, com es que vàreu muntar una candidatura independent?

Va ser una iniciativa de l’Antoni Mabras que va crear un grup per a aportar propostes participatives al municipi. Finalment ens vàrem constituir Participa com a grup polític independent i ens vàrem presentar a les eleccions municipals.

El vostre mandat municipal ha quedat marcat per la pandèmia.

Els primers mesos de pandèmia, quan la major part de la Conca d’Òdena estava confinada, diverses persones es van posar en contacte amb l’Ajuntament amb la voluntat d’ajudar amb el necessari. Des de la Regidoria de Salut, vam coordinar un grup de més de 40 voluntàries i voluntaris, la tasca dels quals era donar suport mitjançant trucades diàries, anar a comparar, portar medicació, acompanyar… a les persones vulnerables del poble. La gent gran estava molt espantada i se sentia molt sola. La Creu Roja Anoia ens va donar suport per a poder fer aquesta tasca.

I voluntària a salvar tortugues a Cap Verd?

La protecció de la natura és un treball fascinant i fer-ho a l’Àfrica ho és encara més. Gairebé cada any estic tres setmanes a Cap Verd rescatant tortugues que és un dels animals més amenaçats d’extinció.