Calaf inverteix 144 mil euros en reformar equipaments municipals

Calaf ha rebut una subvenció de 111.000 euros del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons Next Generatiu EU per a l’impuls i foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania, i els ha aprofitat per fer una sèrie de reformes.

D’aquests 111.000 euros inicials, l’ajuntament n’ha afegit 33.108,12 de fons propis, i en total la suma econòmica de les actuacions ha estat de 144.108,12 €.

Nova entrada, taulell i bany adaptat

S’ha instal·lat una nova porta d’accés a l’edifici de l’Ajuntament amb un mecanisme automàtic d’obertura per un import estimat de 5.000 €. (iva exclòs) També s’ha construït una rampa per a persones amb mobilitat reduïda per tal d’eliminar el graó aïllat de l’entrada. Els treballs han inclòs retirar el paviment de terratzo i les fusteries interiors i exteriors i col·locar el nou paviment de gres per un import estimat de 2.500 € (iva exclòs). A més, s’ha instal·lat un nou taulell d’atenció al públic a la sala de recepció de l’edifici que consta d’un bucle magnètic per a millorar l’atenció de les persones sordes i aquest també s’ha adaptat a una alçada adequada per a l’atenció a persones amb cadira de rodes per un import de 3.500 € (iva exclòs). Finalment s’ha construït una nova cambra higiènica accessible a la planta baixa, perquè l’edifici no disposava de cap bany adaptat per cobrir les necessitats tant del personal intern com del públic extern. El cost d’aquesta actuació ha estat de 10.000 € (iva exclòs).

S’instal·la un ascensor a l’edifici de l’Espai Carmen Arrojo Maroto i al Poliesportiu

També s’han realitzat treballs de millora a l’antic edifici de l’IMFP, l’Espai Carmen Arrojo Maroto, que actualment acull l’Espai Jove. Per un costat, s’ha instal·lat una porta d’obertura automàtica a la planta baixa de l’edifici per un import de 5.000€ (iva exclòs). D’altra banda, s’ha instal·lat un ascensor que permet accedir a la planta primera de l’edifici i, per poder-lo incorporar s’ha hagut d’adaptar un itinerari horitzontal i una de les portes per un cost d’uns 37.500 € (iva exclòs). A més, s’hi ha construït una cambra higiènica accessible, ja que l’actual bany no estava adaptat, per un import de 10.000 € (iva exclòs). Per acabar, també s’ha realitzat millores en l’accessibilitat del pavelló poliesportiu municipal de Calaf. En aquest cas, s’ha instal·lat un nou ascensor en recinte exterior per un import estimat de30.000 € (iva exclòs).

S’adapten les webs de turisme i del porta a porta

D’altra banda, dins de la mateixa subvenció d’accessibilitat, s’han inclòs millores a les webs www.turismecalaf. cat i www.portaaportacalaf.cat. Principalment, s’ha treballat la seva perceptibilitat, incloent-hi alternatives textuals i de contrast; s’ha modificat el menú d’hamburguesa i afegit accés per teclat; s’ha millorat la seva comprensió afegint enllaços amb textos descriptius i s’ha millorat la compatibilitat amb les tecnologies d’assistència.