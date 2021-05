Calaf diu adéu als contenidors i passa a la recollida porta a porta

Avui dimarts 25 de maig és la data triada per l’Ajuntament de Calaf per realitzar el canvi al model de recollida de residus porta a porta. Aquest canvi comportarà la desaparició de la majoria de contenidors del municipi. Només es mantindran al carrer els contenidors de vidre, roba i olis vegetals. Les altres fraccions (envasos, paper i cartró, orgànica i resta) es recolliran als portals dels habitatges i s’hauran de lliurar per part de la ciutadania dins dels cubells que prèviament ha repartit l’Ajuntament.

Els contenidors retirats es classificaran segons el seu estat. Els contenidors en més bon estat es reutilitzaran, mentre que els més deteriorats es transportaran a un centre de reciclatge, on s’aprofitaran els materials que els integren per a nous usos.

Freqüència de recollida

Cada fracció tindrà una freqüència diferent, que es determina per diferents raons com són la mitjana de quantitat de residus generats als habitatges.

Com i quan s’hauran de treure els residus?

Els residus s’hauran de treure a partir de les 22 h i la brigada de recollida els recollirà a partir de les 6 del matí. Cada residu s’haurà de treure amb un cubell estàndard que donarà de forma gratuïta l’Ajuntament, i per a cada fracció s’hauran de seguir les corresponents indicacions. Els cubells destinats a ser dipositats a la via pública disposaran d’un xip o codi de barres que permetrà identificar la propietat del cubell.

Orgànica: dilluns, dimecres i dissabte, amb el cubell marró i en bossa compostable.

dilluns, dimecres i dissabte, amb el cubell marró i en bossa compostable. Envasos: dimarts i divendres, en bossa de plàstic o sense bossa.

dimarts i divendres, en bossa de plàstic o sense bossa. Paper i cartró: dijous, en bossa de paper o sense bossa.

dijous, en bossa de paper o sense bossa. Resta: diumenge, cada 15 dies, sempre en bossa de plàstic.

Els bolquers i compreses d’adults i de nadons es podran recollir cada dia posant-los en una bosseta a banda amb un adhesiu que es lliurarà gratuïtament als veïns i veïnes que ho necessitin.

Altres fraccions de residus com els trastos i mobles vells i les restes de poda llenyoses també es recolliran porta a porta, sol·licitant-ho prèviament per telèfon (93 869 85 12 ext. 4). El servei de recollida de les restes de poda es realitzarà durant els mesos de més producció, és a dir, d’abril a setembre.