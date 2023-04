Becking i Wüst es converteixen en els campions de la VolCAT 2023

La 18a edició de la Volcat ja és passat. Una cursa amb moments increïbles tant per als bikers professionals, com aquells amateurs, que la van marcar com a objectiu. El caràcter internacional de la prova és indubtable. Prova d’això són els Top 10 masculí i femení, que compten amb fins a deu nacionalitats diferents i tan sols dos espanyols. Els senders i traçats VolCAT atreuen a ciclistes de tot el món.

La cursa ha sigut molt ràpida i s’ha trencat ben aviat. Riccardo Chiarini (Taddei Cicli Specialized), buscava el tercer esglaó del podi i ha creat que només els més forts aguantessin el ritme. Hans Becking del Buff Megamo Team, es mantenia dins del grup, juntament amb Samparisi (KTM Alchemist Brenta Bikes) i Mensi (Soudal Lee Cougan).

En els darrers quilòmetres, el txec Rauchfuss (CESKA Sporitelna Accolade) s’ha reenganxat al grup i ha entrat a disputar el triomf de l’etapa. Allí, l’italià ha tornat a ser el més ràpid en l’esprint, per davant de Rauchfuss i Chiarini. Becking, amb molta tranquil·litat, entrava a meta festejant la general, on ha sigut acompanyat al podi per Samparisi i Chiarini.

En categoría femenina, l’alemanya Kim Ames (Bike Aid MTB WMN) ha sorprès a totes les seves contrincants i ha sigut la més forta del dia, després d’una gran disputa amb la líder Wüst (Buff Megamo Team). La sueca Andersson ha sigut la tercera millor ciclista de la darrera etapa. Wüst entrava molt contenta per la seva victoria a la VolCAT. Stepanova i Andersson, l’acompanyaven en el podi global dels 4 dies.



Traca final: Eliminator

La VolCAT 2023 s’ha tancat amb el clàssic Eliminator, que ha comptat amb els millors bikers de la general. Velocitat, potència i explosivitat, al voltant del Festival, on Ames ha tornat a ser la més forta i Chiarini s’ha emportat la victoria.

Una cursa capaç de transformar les vacances de Setmana Santa en una autèntica aventura amb bicicleta de muntanya. Igualada ha sigut el perfecte amfitrió de la prova, centre neuràlgic de la cursa.

La Volcat ha acabat tancant amb quatre dies de competició, convivència, diversió, Mountain Bike… Ja està posat el punt de mira en l’edició 2024.