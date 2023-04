La Biblioteca es prepara per un abril ple de novetats literàries i activitats per a tothom

La Biblioteca Central d’Igualada ha preparat una agenda d’activitats per a tots els gustos per gaudir del mes literari per excel·lència, l’abril. A les portes de Sant Jordi hi haurà diverses presentacions literàries, algunes d’autors locals, així com contes i exposicions singulars.

Les presentacions van començar el dimarts 4 d’abril a les 7 amb el psicòleg de Tous Ramon Creus Pardina, que presentava un nou llibre sobre l’ansietat: Per culpa teva: angoixa/ansietat un viatge a l’infern. Es tracta d’una obra on l’autor parla del sentiment de culpa i dels seus mecanismes, com pot arribar a provocar crisis d’angoixa o ansietat i, en casos més greus, de depressió.

El dijous 13 Àngels Pineda compartirà tertúlia amb la periodista Mònica Socias per parlar del seu nou llibre, el recull de relats Les singles, protagonitzat per dues amigues que fan repàs a la seva vida. I divendres 14, Màrius Serra serà a la Biblioteca per descobrir tots els secrets de La dona més pintada, una novel·la que indaga sobre la figura del pintor Palau Ferré, que va decidir cremar els seus propis quadres als anys setanta del segle XX. La setmana prèvia a Sant Jordi es faran dues presentacions més d’autors igualadins. Dijous 20, Semàntica de la intempèrie, de Laura Rosich, amb què va guanyar el Premi Marià Manent de poesia 2022. I divendres 21 Lleonard del Rio compartirà els relats que conformen el seu nou llibre, Nits d’insomni. Per als més menuts i les seves famílies, dissabte 22 a 2/4 de 12 del matí hi haurà una hora del conte en anglès a càrrec de Kids&Us i el dimarts 25 a 2/4 de 7 de la tarda podran conèixer un conte molt especial de Txell Bacardit, Sota qualsevol mar, en què l’autora dona a conèixer la sensibilitat química múltiple. Finalment, l’autora igualadina Teresa Roig tancarà l’agenda de l’abril amb la seva nova història, La ciutat dels nens, en un acte que organitza la llibreria Llegim?, el divendres 28.

Aquest mes d’abril la Biblioteca també acollirà l’exposició de fotografies i memòria oral “Gent nostra”. Es tracta d’un treball que signen Santi Cabezas i Miquel Puig en què es vol retre un homenatge a la gent gran del país, a través del seu testimoni. Així, s’hi podran veure 25 retrats d’estudi acompanyats d’una descripció i un arxiu codi QR per poder escoltar el testimoni d’aquestes persones. Entre els protagonistes hi ha les igualadines Antònia Jimenez, Rosa Cabado, Adriana Marsal i Antonia Morata. L’exposició es podrà visitar del 18 d’abril al 12 de maig i el 4 de maig es faran visites guiades a 2/4 de 12 del matí i a 2/4 de 7 de la tarda.