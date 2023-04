Avui, intentaré no fer un article d’opinió, sinó una anàlisis tan freda com pugui, de la situació jurídica en què es troba l’Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya, injustament suspesa del seu càrrec. Vagi per endavant que més d’hora que tard, Laura Borràs serà exonerada de tots els càrrecs. Potser a Espanya -Catalunya inclosa- no, però en quan l’expedient posi els peus a instàncies judicials europees, no tardarà gaire en ser-li reconeguda la injustícia que se li ha perpetrat.

Per començar a Borràs li haurien de retornar immediatament el càrrec, car la sentència no és ferma i tampoc ha estat condemnada per corrupció. Una mirada al reglament del Parlament, demostra que va ser injustament suspesa del seu càrrec.

El jutjat número 9 de Barcelona que va iniciar les investigacions l’any 2018, ho va fer violant-li els drets car en aquell moment era diputada al Parlament de Catalunya i, per tant, aforada. La causa, a més, es va mantenir en secret d’actuacions, deixant Laura Borràs en la més complerta indefensió. Tampoc es va respectar la cadena de custòdia de les “proves” obtingudes de forma irregular. Els jutges donen per bona la declaració interessada d’Isaias Herrero que la va pactar, per no entrar a la presó.

Va quedar demostrat que els serveis contractats es varen prestar satisfactòriament i sense que danys a la hisenda catalana. El fraccionament de contractes no és il·legal si respon a l’autonomia de cadascuna de les contractacions. Tots els serveis informàtics encarregats per Laura Borràs eren diferents i corresponien a diversos contractes d’obra. Tant és així que els contractes foren abonats sense cap impediment per part de la Conselleria d’Economia en mans d’ERC. En canvi el tribunal va impedir a la defensa la realització d’una prova rellevant.

Laura Borràs -i tots nosaltres en tant que catalans dins l’estat espanyol- forma part del Grup Objectivament Identificable definit pel TJUE (Tribunal de Justícia Unió Europea). Ser líder independentista justifica que la justícia li violi els seus drets jurídics? Justifica que hagi estat espiada en les seves converses privades amb el sistema Pegasus?

Laura Borràs serà absolta per no haver tingut un judici just, perquè dos dels tres jutges eren parcials -i la tercera jutgessa va emetre un vot particular contrari a la sentència-, per la inadmissió de proves, per la investigació irregular… però quan això passi el dany causat ja serà irreparable.

De moment, tots els partits rifant-se les vestidures de Laura Borràs amb el PSC reclamant la presidència del Parlament i l’autonomisme celebrant la caiguda d’una líder independentista que gairebé sempre els ha passat la mà per la cara. Si l’àmbit polític no estigués tan mediatitzat i tan masculinitzat pels partits, dones com Laura Borràs, podrien aportar tota la seva capacitat de lideratge i de feina ben feta.

Laura, jo sí que et crec!.