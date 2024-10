L’Associació de Veïns del Xaró manifesta la seva total insatisfacció amb la manca de manteniment al barri

Des de l’Associació de Veïns del barri del Xaró, a La Pobla de Claramunt, s’ha emès un comunicat en què els veïns denuncien la manca de manteniment del barri. Des de l’associació expliquen que “l’entitat ha traslladat en els darrers plens municipals de juliol i setembre a l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt, que governen les formacions Participa i PSC, la seva insatisfacció per la manca de manteniment en aquest barri. L’entitat ja fa anys que reclama millores a l’alcalde Antoni Mabras, sense èxit”.

El president de l’associació, David Vilaseca, ha explicat que “els veïns estan cada cop més decebuts amb les promeses electorals i la gestió del govern municipal, per la seva manca d’atenció i la inexistent inversió al barri del Xaró. Els impostos cada any arriben, però els veïns no veuen ni a la Brigada Municipal ni a cap polític pels nostres carrers”.

Segons que expliquen els veïns, el barri, creat a la dècada dels setanta del segle passat, pateix un dèficit de manteniment crònic, en molts carrers és impossible circular amb vehicle davant del gran nombre de clots de grans dimensions. Les reparacions del ferm que es van fer fa uns anys als carrers, són amb formigó en lloc d’utilitzar asfalt. “Les herbes a les voreres i arbres que creixen al mig del carrer són la tònica del barri, els cables de telefonia i de corrent elèctrica que cauen per manca de manteniment són una constant, cada mes de l’any. Aquest setembre i octubre, tornem a tenir un carrer tallat per cables caiguts. L’escombradora del poble no se l’ha vist pel barri. Hi ha fanals que fa anys que no es reposen”, explica el vicepresident de l’associació, Joan Manuel Cividanes.

La gota que ha vessat el vas, ha estat la reparació d’un forat a l’entrada del Xaró. “En lloc de reparar la totalitat dels clots de l’entrada, que fan impossible circular amb seguretat, l’Ajuntament a correcuita, ha arreglat amb ciment un tros de 2×2 m, deixant la resta sense fer (més de 100 m2 afectats), deixant l’entrada amb la mateixa situació que els últims cinc anys: impracticable”, diu Vilaseca. Molts veïns han optat per utilitzar l’entrada al barri des de la Torre de Claramunt, reformada correctament l’any 2023 per l’Ajuntament d’aquesta població veïna. “Els veïns veuen que a la part del Xaró que pertany a la Torre de Claramunt hi ha inversió i manteniment, res a veure amb el què succeeix a la Pobla. Una veritable llàstima”. L’Associació de Veïns no descarta organitzar una acció de protesta davant el què consideren una situació evident de vulnerabilitat social com a conseqüència de la inactivitat de les administracions al Xaró.