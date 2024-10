“Només al grup d’afectats ja en són 1.000, i perquè està ple”; què passa amb l’empresa igualadina Global Freaks?

Segons van avançar aquest cap de setmana els portals especialitzats Mediavida, ÁreaJugones, i també Infobae, la botiga Global Freaks – dedicada ala venda de figures relacionades amb el món del manga i l’anime -, amb seu al Polígon de Les Comes d’Igualada, podria tancar la seva web de forma inminent, sense que els usuaris sàpiguin què passarà amb les comandes pendents ni amb els seus diners. Segons apunten diversos testimonis a les pròpies xarxes de l’empresa, fa dies que no poden contactar amb ningú. La situació és de total incertesa i alguns usuaris s’estan organitzant per estudiar possibles accions legals. Segons apunten al web especialitzat Mediavida, la situació s’hauria produït per una acumulació d’impagaments, entre ells a l’empresa Tsume. Aquesta empresa ha realitzat un comunicat en que es defineix com a “víctima” de la situació de Global Freaks.

Aquesta situació afectaria a milers d’usuaris, especialment a Espanya i països europeus. De moment, des de l’empresa amb seu a Igualada no s’han realitzat declaracions al respecte d’aquestes informacions i fa una setmana que no hi ha notícies a les seves xarxes socials. L’empresa va ser constituïda fa 5 anys a Igualada.

Possible afectació de milers d’euros

Segons indica Infobae, que cita les dades provisionals de les diferents plataformes d’afectats, podrien ser fins a 120.000 euros en pèrdues per als usuaris, arribant alguns fins a 5.000 euros perduts de forma individual. La Veu de l’Anoia no ha pogut confirmar xifres totals, ja que les fonts consultades afirmen que encara estan entrant casos nous.

El grup de WhatsApp d’afectats, al límit

Un jove català que havia tingut males experiències amb la botiga en el passat, explica a La Veu de l’Anoia que no ha pogut entrar al grup de WhatsApp en el qual s’estan organitzant alguns dels afectats: Només al grup d’afectats ja en són 1.000, i perquè quan t’envien l’enllaç et diu que el grup està ple. Això pot arribar a molt més.”. Mentrestant, un usuari francès ha obert a Facebook un grup d’afectats, en el qual sembla que s’hi estan reunint usuaris de fora de l’Estat Espanyol.

La web encara estava operativa aquest dilluns

“És increïble que la web encara et deixi comprar, com si res. Fa setmanes que vaig fer la darrera comanda, gairebé 300 euros; aquest cap de setmana vaig veure la notícia a les xarxes, ara ja ho dono tot per perdut. Tant aquesta comanda com una altra de més de 400 euros que vaig realitzar fa mesos”, explica una jove de Barcelona afectada. La web encara permetia encarregar figures, en estoc segons la web, aquest dilluns a la tarda.

Sense resposta al número de contacte

La Veu de l’Anoia ha intentat contactar mitjançant el número ofert per l’empresa, però sense rebre cap resposta fins al moment.