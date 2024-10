Quin percentatge d’alumnes anoiencs no universitaris estudia al mateix municipi on resideix?

El web de l’Idescat ha publicat aquest dilluns els resultats que permeten analitzar el detall de la mobilitat obligada dels estudiants de tots els municipis de Catalunya, amb les dades del curs 2023/2024. Entre els municipis de més de 5.000 habitants de la comarca de l’Anoia, la quantitat d’alumnes que estudien al mateix lloc on resideixen va des del 91% d’Igualada fins el 64,8% de Vilanova del Camí. A mesura que disminueix la grandària del municipi – que sovint va associada a disposar de menys centres educatius -, també ho fa el nombre d’alumnes que poden estudiar al mateix poble en el qual viuen.

El curs 2023/2024 hi ha 1.230.655 alumnes no universitaris matriculats que estudien i resideixen a Catalunya, dels quals un 81,6% (1.004.010) estudien al mateix municipi on resideixen i un 18,4% (226.645) estudien en un altre municipi, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Igualada: un pol d’atracció que no només absorbeix els alumnes dels municipis més petits

La ciutat d’Igualada és, per a molts municipis petits de la comarca, el destí de molts dels seus alumnes, especialment pel que fa a l’educació secundària i la post obligatòria (Batxillerat i Cicles formatius) – ja que molts d’aquests municipis no disposen de centres educatius pel seu volum de població, però també ho és per als seus municipis veïns. Igualada va acollir el curs passat un total de 3.085 alumnes d’altres municipis, dels quals 1.655 ho feien per cursar estudis post obligatoris. La capital de l’Anoia té un 91,8% d’alumnes que resideixen i estudien a la ciutat – un total de 6.358 estudiants-.

Però Igualada no només acull alumnes dels municipis amb menys població. Els centres educatius de la capital anoienca van acollir el passat curs 675 alumnes de Vilanova del Camí, 575 de Montbui i 245 d’Òdena, dels quals gairebé la meitat – 725 estudiants – es traslladaven per estudiar primària i secundària.

Nº d’alumnes d’altres municipis que estudien a Igualada

Els municipis més grans permeten a la majoria dels seus alumnes poder estudiar-hi sense desplaçar-se

Pel que fa als municipis de més de 5.000 habitants, a la comarca de l’Anoia – seguint la tendència general de Catalunya -, més de la meitat dels alumnes estudien sense haver de canviar de municipi. Al 91,8% d’alumnes igualadins que poden estudiar sense moure’s de la seva ciutat el segueix el 81,5% que ho fan a Capellades.

Capellades va acollir 440 alumnes d’altres municipis, destacant 265 de La Torre i 50 de La Pobla, majoritàriament a Secundària. El municipi anoienc també va tenir 155 alumnes que van cursar els seus estudis fora, de forma majoritària a Igualada.

Segons les dades del curs passat, Vilanova del Camí i Montbui es troben sobre el 65% d’alumnes que estudien allà on viuen.

Dels 2.300 estudiants vilanovins, 1.490 van estudiar al lloc on viuen, mentre que 810 es van desplaçar el curs passat fora del poble – la majoria a Igualada -. D’aquests 810, 360 ho van fer per cursar estudis post obligatoris, mentre que 450 ho van fer per estudiar des del 2n Cicle d’Educació Infantil fins el final de l’ESO. Vilanova també va acollir 120 estudiants de municipis veïns, la majoria d’Igualada.

Pel que fa a Montbui, les xifres són similars. Dels 1.945 alumnes del municipi, 1.270 van estudiar als centres educatius montbuiencs, mentre que 675 es van desplaçar per estudiar fora. D’aquests 675 alumnes, 415 es van desplaçar per cursar estudis obligatoris, i 260 per fer classes post obligatòries. Montbui va acollir 80 alumnes, la majoria d’Igualada.

Pel que fa a l’Anoia Sud, al voltant del 70% dels alumnes de Piera i Masquefa van cursar les seves classes al municipi. La configuració d’aquests dos municipis, amb un gran terme municipal i moltes urbanitzacions, també provoca que, especialment en les etapes obligatòries de l’ensenyament, hi hagi alumnes que el curs passat haguessin de desplaçar-se fins a Sant Sadurní d’Anoia – un centenar en el cas de Piera – o Sant Esteve Sesrovires – 90 en el cas de Masquefa – per estudiar. En el cas dels estudis post obligatoris, la influència d’Igualada segueix sent forta, però hi guanyen pes ciutats com Barcelona o Martorell.

Municipis com Calaf, Hostalets de Pierola, Òdena o Vallbona d’Anoia també van poder garantir que la majoria dels seus alumnes pogués estudiar al municipi el passat curs escolar.

Els alumnes dels municipis més petits de l’Anoia, els qui més s’han de desplaçar

La totalitat dels alumnes de fins a 10 municipis anoiencs s’han de desplaçar per estudiar, ja que els seus pobles no compten amb centres educatius en l’actualitat. És el cas d’Argençola, Bellprat, Miralles, Orpí, Rubió, Sant Pere Sallavinera, Calonge de Segarra, Pujalt, Veciana i Montmaneu.

L’edifici de l’antiga escola de Miralles, avui sense alumnes / Arxiu

Altres municipis, com La Llacuna, Copons, Castellfollit de Riubregós, Prats de Rei, El Bruc, Jorba, La Pobla de Claramunt, Carme, Sant Martí de Tous Sant Martí Sesgueioles o Cabrera d’Anoia, no compten amb instituts de secundària, per la qual cosa els seus alumnes han de desplaçar-se obligatòriament per cursar l’ESO. Es dona la circumstància que molts d’aquests centres formen part de les conegudes com a Zones Escolars Rurals, en les quals els centres de més d’un municipi comparteixen mestres especialistes o activitats conjuntes, i que sovint representa una solució per a municipis petits però amb un volum d’alumnes suficient com per tenir la seva pròpia escola.