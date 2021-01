Assessors d’empreses lamenten la dificultat de resposta d’Hisenda

En una trobada virtual celebrada a finals d’any entre la Unió Empresarial de l’Anoia amb el sector de professionals, assessors i gestors d’empreses, es va generar un interessant debat al voltant de la situació provocada en el si de les empreses arran de la pandèmia de la covid-19, així com les repercussions a mitjà i curt termini. La trobada també va servir per a conèixer de primera mà les seves necessitats i inquietuds.

Els professionals assistents a la reunió van intercanviar opinions al voltant de la situació generada arran dels expedients d’ocupació temporal i les mesures econòmiques especials, uns canvis que no només han mantingut molt ocupats a totes les gestories i professionals d’assessorament empresarial, sinó que per aquest 2021 queda una situació de forta incertesa per l’afectació que està tenint en les empreses i els professionals autònoms.

Una de les principals traves amb que topen els gestors i assessors d’empresa és la dificultat per obtenir resposta i atenció d’organismes com hisenda o la seguretat social, en la seva tasca de representació i gestió empresarial. “L’administració ha estat amagada, no han facilitat ajudes ni suport en una quantitat molt gran de gestions i peticions” lamenten, i afegeixen que “(a l’administració) no estan preparats ni tecnològicament ni per fer la feina a distància” una limitació que els ha repercutit en tota la gestió durant la pandèmia. “Com a agents col·laboradors que som, fent de pont entre empreses i administració, hauríem de poder tenir un millor accés a aquests organismes, una finestreta única especifica per serveis empresarials. Sinó, és molt difícil ajudar àgilment a les empreses; i molt més en la situació que ens troba el teixit econòmic actualment”, destacaven.

El sector es manté a l’expectativa per quan hi hagi la campanya de renda, pel possible ball de xifres arran de prestacions que s’han repartit de manera indeguda, ERTOs que encara no s’han cobrat i altres tramitacions que han estat poc clares o senzillament parades.

Per aquest 2021, tot i la dificultat de pensar en què pot passar, assessors i gestors d’empreses coincidien en assenyalar que seran clau els propers mesos ja que es veurà les conseqüències de la crisi, empreses que resistiran l’embat, i altres que no; insistien a estar amatents amb els índexs d’atur quan s’acabin els ERTOs i en la importància de l’actitud de les empreses i la flexibilitat que puguin tenir per apostar pels canvis com a clau per la resiliència i la supervivència en aquest 2021. Igualment assenyalaven com un element clau la digitalització i el teletreball, no només de les empreses sinó d’ells mateixos com a professionals, per estar a l’alçada i donar el millor servei.

D’altra banda, el sector de serveis professionals demana a l’administració que si volen consolidar al teixit empresarial, siguin flexibles, redueixin impostos i pressions, vist que hi ha un volum de requeriments innecessaris quan “ara no és el moment d’estrènyer a empreses i autònoms”. A més, el sector també demana ajuts i suport econòmic directe a les empreses, i que com a govern sàpiguen fer un pla de recuperació per poder consolidar el món empresarial.

El sector assenyalava en la reunió que en aquesta pandèmia no han parat “en cap moment” i que “hem hagut d’estar al peu del canó, donant servei a les empreses, però també, amatents a les normatives i regulacions que anaven sortint”. Per aquest motiu, han hagut de formar-se de forma accelerada per donar resposta a les empreses en una situació sense precedents, fent de suport i escolta activa al món empresarial, a més d’acompanyar-los i formar-los en aquest nou model de treball, ja que no totes les empreses estaven formades ni preparades pel que estem vivint, i tot el que vindrà. Malgrat la situació insistien en el fet que a l’Anoia hi ha un ADN emprenedor innovador i lluitador, i tenen l’esperança que l’empresa que se’n surti ho farà reforçada.