L’Aurora inicia l’any amb “Kohlhaas”, dels madrilenys NadaDeLirios

El Teatre de l’Aurora enceta aquest cap de setmana la Programació Gener/Maig 2021 amb un espectacle de luxe: Kohlhaas de la companyia de Madrid NadaDeLirios, una obra de Marco Baliani i Remo Rostagno, basada en la novel·la Michael Kohlhaas d’Heinrich Von Kleist.

Kohlhaas, amb una brillant interpretació de l’actor italià Riccardo Rigamonti, narra la història d’un criador de cavalls víctima de la prepotència i de la corrupció i ens mostra com la injustícia pot dur a un home conservador i respectuós amb la llei, a convertir-se en un temible bandoler. Un noble sense escrúpols arrabassa al criador els seus dos millors cavalls. Kohlhaas intenta recuperar-los per la via legal, però quan les lleis reconegudes pels homes li fallen, busca una altra manera de fer justícia. Durant els 80 minuts de funció, Rigamonti adopta la personalitat d’una desena de personatges, amb una brutal capacitat gestual i una intensitat dramàtica i emocional, única.

Michael Kohlhaas és per a molts l’obra més representativa d’Heinrich Von Kleist, principal escriptor dramàtic del romanticisme alemany. En aquest emblemàtic text, l’autor se submergeix en el teixit de l’existència humana, construint una inquietant paràbola sobre la impossibilitat d’assolir el desig de justícia. Marc Baliani i Rem Rostagno adapten el relat al teatre i com en una novel·la és el narrador qui guia al públic a través dels esdeveniments i dona vida als personatges. Sense escenografia ni música, tota la força del relat viu al cos i a la veu de l’intèrpret. El text definitiu de l’obra s’ha cristal·litzat gràcies a milers d’actuacions a Itàlia i a tot el món, consagrant a Marc Baliani com un dels inventors del “Teatro di Narrazione” a Itàlia i a l’espectacle Kohlhaas com un exemple irrepetible de aquest gènere.

Kohlhaas arriba de la mà del Circuito de la Red de Teatros Alternativos, que organitza la coordinadora estatal de sales alternatives de la qual el Teatre de l’Aurora en forma part.

Avançament de la Programació Gener/Maig 2021

El Teatre de l’Aurora encara no ha fet pública tota la Programació Gener/Maig 2021, però ja anuncia que durant aquests mesos es podrà tornar a veure l’exitós Molotov, de David Pintó i Joan Valentí, que va omplir tres funcions en la seva estrena i es va prorrogar una setmana més. El teatre recuperarà espectacles que es van haver de suspendre a causa de la covid- 19, com La farmaciola del malalt imaginari de Terra Teatre i La lleugeresa i altres cançons de Teatre Nu i reprogramarà Sota Sola de Ka Teatre. La programació també comptarà amb l’obra El silenci dels telers, inspirada en el llibre d’Assumpte Montellà; El bon policia, una producció d’El Maldà i un dels espectacles finalistes del Premi BBVA de Teatre 2021 entre moltes d’altres propostes, inclòs el Cicle Música de primera fila.

L’Aurora farà pública la nova programació al seu web les properes setmanes.

Horari i venda d’entrades

Les representacions de Kohlhaas, tindran lloc divendres 15 i dissabte 16 de gener a les 20 h i diumenge 17 de gener a les 19 h. Després de la funció de divendres, els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.