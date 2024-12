Arriba Nadal, arriben els Pastorets d’Igualada

Els Pastorets d’Igualada tornaran aquest desembre de 2024 al Teatre Municipal l’Ateneu amb una posada en escena especial que inclou decorats renovats i música en directe. L’obra, organitzada per l’Esbart Igualadí, és una tradició des de 1959, i enguany farà 65 anys ininterromputs. Cada any, els organitzadors sorprenen amb nous detalls, escenografies espectaculars i un gran desplegament d’actors i actrius locals que fan viure aquesta història clàssica amb emoció i humor.

L’espectacle adapta el text clàssic de Folch i Torres, però incorpora recursos escènics contemporanis per fer-lo atractiu a tot tipus de públics, grans i petits. L’elenc està format per actors amateurs i professionals, fet que reflecteix el character comunitari i tradicional dels Pastorets. Es tracta d’un espectacle total que combina tradició, art i tecnologia, gràcies a la dedicació de centenars de persones implicades en els diferents àmbits. Aquesta sinergia és el que els converteix en un esdeveniment únic i memorable per a tota la comunitat.

Una passejada pels entramats dels Pastorets de l’Esbart Igualadí

TRAMOIES: Són un equip de entre 10 i 14 persones, que es van reunint al llarg de l’any per actualitzar i restaurar element que s’han fet malbé.

Cadascú té una tasca molt clara. Quan s’apaguen els llums, és com una coreografia: mouen el decorats, ajusten detalls i es prepara tot perquè quan es torni a encendre el focus, l’escena sigui impecable. El repte és fer-ho ràpid i en silenci!

Les tramoies són un dels pilars fonamentals de l’espectacle. L’equip tècnic treballa meticulosament per muntar i coordinar els mecanismes que permeten els canvis ràpids d’escenari, efectes sorprenents, i l’entrada i sortida d’elements escenogràfics voluminosos.

EFECTES ESPECIALS: Els efectes especials són especialment notables a les escenes de l’infern i els miracles. S’hi pot veure fum, projeccions digitals, i efectes de so que ajuden a transportar el públic a un món fantàstic. Cada any s’hi incorporen novetats tecnològiques per sorprendre els espectadors.

VESTUARI: Són un equip de cinc persones que també fan trobades periòdicament. És una feina de mesos. Abans de començar la temporada, es revisen totes les peces, reparant el que està desgastat i confeccionant nous vestits si cal. Els Pastorets tenen molts personatges, i cadascun té un estil diferent, així que és una tasca complexa.

Es basen en la tradició, però també hi afegeixen tocs propis. Els pastors tenen roba senzilla i rústica, mentre que els dimonis porten vestits més teatrals i dramàtics.

El vestuari dels Pastorets combina fidelitat històrica i creativitat artística. Els pastors, àngels, dimonis, i altres personatges llueixen indumentàries detallades que respecten la tradició però que també incorporen tècniques modernes de confecció. Els teixits, els colors i els accessoris es treballen per donar caràcter a cada figura.

LUMINOTÈCNIA: La llum juga un paper clau en la narrativa. El muntatge de llums és un treball molt acurat i que requereix gran temps de preparació i muntatge. Juguen amb una quantitat de llums led i també convencionals que es totalitzen en uns 65.000 wats de potència.

Els jocs de llums ajuden a marcar l’ambientació: tons càlids per a les escenes pastorals, blancs per a la divinitat, i vermells o foscos per representar l’infern i els dimonis. Les efectius de la luminotècnia utilitzen equips avançats per sincronitzar il·luminació i acció dramàtica, creant moments visualment impactants.

MÚSICS: La música en directe és un altre punt destacat. En David Riba (que va començar amb els Pastorets tocant la flauta quan només tenia 12 anys), l’any passat va fer uns arranjaments per poder tornar a fer la música en directe i que fan reixir moltíssim l’espectacle. Els músics, una petita orquestra o grup instrumental, interpreten les peces tradicionals i modernes per acompanyar l’acció. Aquesta música, juntament amb les cançons corals, dona vida a l’espectacle i reforça l’emoció de cada escena.

LA DANSA: L’Agrupació Floklorica Igualadina des de fa mes de 30 anys que col·laboren amb el nostres Pastorets. La dansa és un component vibrant, especialment a les escenes de l’infern o les celebracions celestials. L’equip de dansa incorpora coreografies dinàmiques que barregen elements folklòrics amb passos contemporanis. Els ballarins aporten moviment i energia a l’espectacle, ajudant a fer-lo visualment més ric i atractiu.

ACTORS: L’elenc està format per actors amateurs i professionals. Els protagonistes principals (com en Lluquet i Rovelló) així com el Dimonis Satanás i Llucifer i l’arcangel Sant Miquel es complementen amb una àmplia colla de personatges, entre pastors, àngels i dimonis. La direcció artística cuida molt la qualitat interpretativa, tot treballant l’humor, l’emoció i el ritme escènic.

Dates i horaris dels Pastorets d’Igualada

22 de desembre a les 18:00 h (sessió curta de 2 hores)

26 de desembre a les 18:00 h (sessió llarga de 3 hores)

29 de desembre a les 11:45 h (sessió curta)

12 de gener a les 11:45 h (sessió curta)

El format llarg és fidel al text original de Josep Maria Folch i Torres, mentre que el format curt està adaptat per als més petits.

Podeu comprar les entrades a la web www.elspastorets.com o a tiquetsigualada.cat