Robaven en empreses i naus industrials i guardaven el material sostret a una nau d’Òdena

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la DIC de la Regió Policial Metropolitana Sud han desmantellat un grup criminal especialitzat en robatoris a empreses a Catalunya i han detingut cinc homes com a presumptes autors de quatre delictes de robatoris amb força, pertinença a grup criminal, falsificacions de documents públics i diversos delictes contra la seguretat del trànsit.

La investigació es va iniciar a finals del mes de juny quan els investigadors van tenir coneixement d’un robatori amb força mitjançant el mètode del butró, de matinada, en una empresa distribuïdora i comercialitzadora d’aparells electrònics al municipi de Cubelles. Els lladres havien utilitzat diversos vehicles per endur-se el material electrònic sostret i una furgoneta de la pròpia empresa que també van sostreure.

El grup estava liderat per persones residents a Madrid que recercaven els possibles objectius, empreses i naus industrials que emmagatzemen mercaderia amb una fàcil sortida al mercat il·lícit. Posteriorment, quan en tenien fixat un, encarregaven a la seva branca operativa, assentada a Catalunya, la sostracció de vehicles que utilitzaven tant per a la càrrega del material sostret com per a tasques de vigilància del lloc a saquejar i la preparació de les eines necessàries amb les quals cometien els robatoris. Una vegada tenien tot el material necessari, els integrants del grup, concertaven un lloc de trobada i es desplaçaven tots junts, en diversos vehicles, fins al lloc de l’objectiu.

Els investigadors també van aconseguir acreditar que desprès de cometre els robatoris, el grup criminal transportava el material sostret fins a una nau industrial a Òdena, lloc on l’amagaven. En aquesta nau es portava a terme l’activitat de modificació dels vehicles: sostreien els vehicles utilitzant maquinari específic de tallers i aconseguien vulnerar-los sense ús de la força. Quan estaven segurs que els vehicles no disposaven de cap sistema de localització, el traslladaven a la nau industrial, on configuraven unes claus noves, i col·locaven matrícules doblades. Fins i tot, alteraven els números de bastidor. Amb aquests vehicles sostrets, es desplaçaven fins als llocs on sostreien més vehicles. També a les empreses que eren objecte de robatoris.

El 11 de novembre, sota la tutela del Jutjat d’Instrucció número 3 de Vilanova i la Geltrú, es va realitzar l’entrada i escorcoll dels domicilis de les persones investigades als municipis de Barcelona, Badalona, Madrid, les Pinedes d’Armengol, la Torre de Claramunt i la nau industrial d’Òdena. L’actuació a Madrid es va fer en col·laboració amb la Unidad Orgánica de la Policia Judicial de la comandancia de la Guàrdia Civil de Trescantos (Madrid).

No es descarten més detencions (dos dels investigats tenen requeriment de detenció). Els investigadors treballen per relacionar-los amb altres fets delictius.