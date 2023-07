Aquesta setmana comencen les obres de construcció d’una vorera al pont sobre el torrent de les Covetes a la Llacuna

La Diputació de Barcelona iniciarà aquesta setmana les obres de construcció d’una vorera al pont sobre el torrent de les Covetes a la carretera BV-2138 en el tram comprès entre els PK 0,100 i 0,140 de la Llacuna a Torrebusqueta.

L’actuació, que té un pressupost de licitació de poc més de 300.000 euros i un termini d’execució de sis mesos, té per objectiu millorar la seguretat viària amb la construcció d’una passarel·la de vianants al costat d’aigües avall de l’actual pont sobre el torrent de les Covetes i la urbanització dels trams de vorera adjacents, per tal de proporcionar un itinerari segur per als vianants. L’actuació s’aprofitarà també per fer el soterrament dels serveis aeris com telefonia, subministrament elèctric i televisió per cable, que es trobin dins de l’obra.

Les obres consisteixen en la construcció d’una passarel·la de vianants sobre el torrent, de 17,4 metres de longitud i dos metres d’amplada lliure entre passamans de les baranes, així com la construcció d’unes noves rampes d’accés al parc municipal situat al marge dret del torrent, de 33 metres de longitud i una amplada mínima d’1,8 metres. També s’urbanitzaran els trams de vorera mes propers a la passarel·la a les dues bandes del torrent.

Actualment, en aquesta carretera una part important del tram urbà no hi ha voreres, el que fa que els vianants hagin de circular pels vorals laterals, a vegades estrets i sense pavimentar, i quan aquests desapareixen, ho hagin de fer per la calçada i que és el que passa als voltants del pont sobre el torrent de les Covetes. En aquest tram es produeix un trànsit de persones elevat donat que a l’altra banda del torrent i del barri que hi ha al seu voltant hi ha la piscina municipal, motiu pel qual sovint es posa en perill la seguretat dels usuaris de la via.